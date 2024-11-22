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市長侯友宜兌現承諾 清潔隊員停班期間出勤享「加一補一」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

為表彰清潔隊員在山陀兒風災期間的卓越表現與辛勤付出，侯友宜市長於11月13日正式核准，自康芮颱風起，對於在天災停班期間出勤及配合調度執行災害搶救復原工作的清潔隊員，提供額外福利。除了原本的加班費外，另依清潔隊員實際出勤時數給予補休，以表達對他們辛勞的感謝，也讓他們在忙碌的工作後獲得必要的休息。

環保局指出，受山陀兒颱風影響，新北市各區災情慘重，尤其是北海岸地區，遭受大雨侵襲導致嚴重淹水，水退後黃泥遍地，對民眾生活造成重大困擾。災後第一時間，來自新北市各區的清潔隊員迅速趕赴北海岸五區，並立刻投入災後復原工作，協助清理大街小巷與民宅周邊，北海岸災後復原工作，僅在兩天內便動員798名隊員及263部各式機具與車輛，清理淤泥及廢棄物1,095公噸；隨處可見清潔隊員的身影，也成為安定民心的一股力量。

隨後而至的康芮颱風帶來強風暴雨席捲全台，造成新北市各處路樹及公園樹木倒塌，還有多處民宅與商家的鐵皮屋頂與招牌掉落，災情通報上千件，市容滿目瘡痍；為確保市民安全，清潔隊員冒著風雨迅速展開災後復原作業，第一時間恢復總計107條主次要道路環境，也清除2,349公噸以上的廢棄物，協助市民迅速恢復正常生活。

環保局指出，侯市長先前已在清潔隊員節活動及各種場合公開感謝所有清潔隊員，並表示，清潔隊員的工作是全年無休、不分日夜，始終守護著新北市的市容環境。市長承諾將從場區、配備、制度及福利等多方面提升隊員的福祉，這次「加一補一」政策即為首項兌現的承諾，希望讓辛勞的清潔隊員除了應得的加班費外，也能有足夠的休息，恢復體力，為接下來的工作做好準備。

聚傳媒

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