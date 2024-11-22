北市和平新生天橋拆除 陸網友：來不及再回去走一次

一位來台交換的大陸學生，近日在小紅書上分享和平新生天橋差除一事，並貼出多張走訪現場所拍下的照片，包括黏貼在天橋上的標語、詩作、便條紙以及民眾聚集在天橋上的畫面。該貼文吸引許多大陸網友加入討論，有些人因為電影或音樂認識和平新生天橋，也有人感嘆再也沒有機會到台北看看。

該名網友寫道，「和平新生天橋預計在11/4遭拆除。但是，經過市民不斷努力，現已推遲很久，也在討論方案。和平新生天橋上，曾經是許多知名電影、戲劇、MV與廣告取景地點，應是一座值得保留的台北文化地標。」他並列舉多部曾在和平新生天橋上取景的電影、MV和戲劇。

有大陸網友對此表示可惜、想要到台北看看，也對於民眾為保存天橋所做的行動表示感動，「我來不及再回去走一次」、「天橋可以用一百種想像，很久沒有見過這樣的氛圍了」、「文字風格讓我很想哭」、「有被觸動，喜歡這裡」、「因為《一一》特別喜歡台北，還沒去過就要被拆掉了，好心碎」。

也有網友談到若類似事情在大陸發生，「這種大陸城管一天給你搞定」、「最近幾年的風向是立刻變成影視文化產業園收門票」、「大陸沒這種氛圍」、「上海這麼多老天橋說沒就沒了」、「這種事情感覺很難在大陸發生了，自上而下的任何措施都很難說真正的好，只能說不擔責任了」、「上海這邊已經拆的面目全非了，總是輕易的抹去我們生活的痕跡」。

另外一位同樣來台灣交換的大陸網友，也在天橋拆除前到現場拍照紀錄，他在小紅書上發文表示，自己作為異鄉人，這個路口、這座天橋更多是他對台灣想像的投射。從前想要來的時候安慰自己反正島一直在那裡，總有一天可以抵達。然而隨著城市不斷拆除重建，一些地方可能再也看不到了。