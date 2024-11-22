台北市警消加給提升為1.5至2倍 市長蔣萬安回應了

台北市警察有首都警察勤務加給，消防員也有危險職務加給可領，因物價不斷上漲，台北市議員闕枚莎下午在議會總質詢中，邀請市長蔣萬安一同宣示，希望將警消加給，提升為1.5至2倍，並請蔣萬安赴行政院會時，將連署函送給院長卓榮泰。

闕枚莎指出，北市物價高，加上通膨，她希望警消的加給能再增加1.5倍到2倍，視北市財源而定。尤其北市警察局前局長張榮興現在是高升警政署長，現在是最好的時機。消防局的危險加給增加，也已收到回覆，消防署已經簽報內政部，待批核後，行政院就會核辦。

闕枚莎希望蔣萬安去參加行政院會時轉答增加警消加給，質詢時請蔣萬安和警察局、消防局長等列席官員上台，共同宣示、並簽名連署。她說，請大家一起集氣，也希望蔣萬安在行政院會時將連署呈給行政院長卓榮泰，盡快簽核。