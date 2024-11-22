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新北世壯運專案報告 議員質疑閉幕式在鶯歌會塞爆

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會今天由體育局舉行專案報告。記者葉德正／攝影
新北市議會今天由體育局舉行專案報告。記者葉德正／攝影

雙北世界壯年運動會將在明年5月舉行，新北市體育局今天在議會專案報告，議員指出，開幕式在台北大巨蛋，周邊交通方便，但閉幕式選在鶯歌新北市美術館，去年舉辦台灣設計展已經讓鶯歌塞到爆，明年捷運也還沒通車，條件相同，人數更多恐更可怕，必須審慎評估。

世界壯年運動會將在明年5月17日至5月30日在雙北展開，開幕式將在台北大巨蛋舉行，閉幕式則選擇新北市美術館。新北市體育局長洪玉玲今天在議會專案報告，目前報名人數2萬5906人，其中國內1萬9299人、國外6607人，總計將動用北部地區69座競賽場館，其中26處在新北。

新北市議員蘇泓欽指出，台北大巨蛋公車多、也有捷運，但新北市美術館去年舉辦設計展，交通爆到不能再爆，明年美術館也要開幕，緊接著舉辦國際賽事，他不敢想像會多麼塞，相關配套在哪裡。

市議員石一佑也說，美術館場地只能容納一萬人，雖然報名兩萬多人不可能全到，但還要考量相關民眾到場參與，「市府有勇氣舉辦，但想到實際執行情況，會流冷汗」；其中還有很多場館位處偏遠，福隆海水浴場、金山小油坑賽場，選手與觀眾怎麼去？

市議員馬見也說，美術館周邊只有400個停車格，不要說2萬多人，5000人你就受不了。

洪玉玲指出，籌備事項很繁雜，雙北共計有14組、46處處理交通、住宿、文化、旅遊，市府也有府層級跨局處會議，交通局也有提出相關交通配套規畫；選手與民眾都有安排接駁車，確保賽事順利舉行。

市議員黃淑君也指出，新北近期才飽受登革熱相關傳染疾病困擾，市府對於相關防疫也要做好，另外因比賽場館沒有收費，如何開發商品增加收入，也應提前規畫。

馬見也說，詢問新北相關文創商品開發想法有哪些，洪玉玲表示，都有在討論與研議。馬見質疑，專案報告只有體育局一名局長參與，相關文化、原住民與交通甚至是防疫專業都無人可惡，讓人認為專案報告流於形式。

美術館 議員

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