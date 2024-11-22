世界12強賽中華隊8：2贏美國...蔣萬安穿棒球衣總質詢 現場掌聲響起

台北市長蔣萬安下午赴市議會進行總質詢，剛好碰上世界12強棒球賽中美之戰，中華隊一路領先，質詢議員特別準備一件給蔣萬安並現場換上，議員闕枚莎在質詢「班班有鮮乳」議題時，中、美之戰結束，中華隊以8比2力克美國隊，議場響起掌聲，蔣萬安也興奮地「握拳」示意，闕枚莎也不忘提醒蔣萬安，要讓孩子喝鮮乳、長得高。

蔣萬安赴議會時，中美之戰打得火熱，質詢議員陳炳甫、闕枚莎、吳志剛和徐弘庭都應景穿上中華隊球衣，也特別準備一件給蔣萬安換上，徐弘庭忍不住問議長戴錫欽，議場的大螢幕可否開雙框直播中美大戰，戴錫欽說，會有轉播權的問題。