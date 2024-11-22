快訊

三重第二行政中心工安1死3傷 市府勒令停工、包商移送法辦

獨／新竹公務員也傳霸凌下屬 出包被降薪調職竟還找議員撐腰

聽新聞
0:00 / 0:00

世界12強賽中華隊8：2贏美國...蔣萬安穿棒球衣總質詢 現場掌聲響起

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
議員陳炳甫、闕枚莎、吳志剛和徐弘庭應景穿上中華隊球衣之外，特別準備一件給蔣萬安並現場換上。記者邱書昱／攝影
議員陳炳甫、闕枚莎、吳志剛和徐弘庭應景穿上中華隊球衣之外，特別準備一件給蔣萬安並現場換上。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安下午赴市議會進行總質詢，剛好碰上世界12強棒球賽中美之戰，中華隊一路領先，質詢議員特別準備一件給蔣萬安並現場換上，議員闕枚莎在質詢「班班有鮮乳」議題時，中、美之戰結束，中華隊以8比2力克美國隊，議場響起掌聲，蔣萬安也興奮地「握拳」示意，闕枚莎也不忘提醒蔣萬安，要讓孩子喝鮮乳、長得高。

蔣萬安赴議會時，中美之戰打得火熱，質詢議員陳炳甫、闕枚莎、吳志剛和徐弘庭都應景穿上中華隊球衣，也特別準備一件給蔣萬安換上，徐弘庭忍不住問議長戴錫欽，議場的大螢幕可否開雙框直播中美大戰，戴錫欽說，會有轉播權的問題。

蔣萬安穿上球衣後，闕枚莎帶頭喊「中華隊加油」，她質詢到「班班有鮮乳」議題，一旁的陳炳甫打暗號給她，闕枚莎也宣布「中華隊贏了」現場響起掌握，闕枚莎也說，中華隊贏了，有市長加油，帶來好契機，所以喝鮮乳很健康，長得高才能打贏。

台北市議員闕枚莎質詢時，中、美之戰中華隊獲勝，議場響起掌聲。圖／取自議會直播畫面
台北市議員闕枚莎質詢時，中、美之戰中華隊獲勝，議場響起掌聲。圖／取自議會直播畫面

蔣萬安 議員

延伸閱讀

北市議會總質詢碰上中華隊戰美國 議員笑問：可否開雙框轉播

霸凌案燒進台北市社會局 蔣萬安：絕不護短寬待縱容

和平新生天橋拆除爭議 簡舒培批蔣萬安「最威權市長」

百年青山宮遶境啟動 重現真人藝閣

相關新聞

世界12強賽中華隊8：2贏美國...蔣萬安穿棒球衣總質詢 現場掌聲響起

台北市長蔣萬安下午赴市議會進行總質詢，剛好碰上世界12強棒球賽中美之戰，中華隊一路領先，質詢議員特別準備一件給蔣萬安並現...

台北市警消加給提升為1.5至2倍 市長蔣萬安回應了

台北市警察有首都警察勤務加給，消防員也有危險職務加給可領，因物價不斷上漲，台北市議員闕枚莎下午在議會總質詢中，邀請市長蔣...

新北世壯運專案報告 議員質疑閉幕式在鶯歌會塞爆

雙北世界壯年運動會將在明年5月舉行，新北市體育局今天在議會專案報告，議員指出，開幕式在台北大巨蛋，周邊交通方便，但閉幕式...

台中市府抽驗餐飲食材 這家霜淇淋不合格罰3萬元

台中市食安處啟動餐飲複合式稽查專案，稽查地方特色餐廳、大專院校及公共運輸場站周邊餐飲業、輕食料理餐飲業等，抽驗43件食材...

北市和平新生天橋拆除 陸網友：來不及再回去走一次

一位來台交換的大陸學生，近日在小紅書上分享和平新生天橋差除一事，並貼出多張走訪現場所拍下的照片，包括黏貼在天橋上的標語、...

保育食蛇、柴棺龜 林業署辦理服務給付守生態

林業保育署宜蘭分署於石碇永安推動食蛇龜、柴棺龜生態服務給付，今在新北永安社區舉辦食蛇龜、柴棺龜重要棲地生態服務給付推動成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。