不用上山下海看美景 陶博館今起飽覽另一種自然

不需潛水就能看到海底珊瑚、不用爬山就能看到大山和雲海，陶藝家胡顯龍從千姿百態的大自然汲取靈感創作，推出最新力作「另一種自然 胡顯龍陶藝展」，即日起至12月15日止於陶博館B1陶藝長廊展出。

陶博館長張啟文表示，創作者透過藝術媒材反映個人的意念，傳達美感精神。陶藝家胡顯龍將聆聽自然的呢喃及感悟時間流逝的過程，用陶藝創作述說人類在生活中的欲望與追求，及對現實世界的期許，啟發觀眾和他產生共鳴和對話。

陶藝家胡顯龍2017年起於澳門理工大學擔任陶藝老師，從事視覺藝術教育工作及陶藝創作，現為澳門雕塑學會會員。胡顯龍從自然與人為、土與石之間進行探索，具有環境永續之關懷，帶來5個系列作品包括共融、別有洞天、山景、風化及煉金術。

共融系列以諷刺手法表現在佈滿塑膠垃圾的海底，白化後的珊瑚似乎找到新出路，將塑膠變成新容器，形成共生共融的景象，衍生出更強大的生命力，傳達虛假的美好景象，以遮蓋人類自私的一面。