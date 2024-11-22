保育食蛇、柴棺龜 林業署辦理服務給付守生態

林業保育署宜蘭分署於石碇永安推動食蛇龜、柴棺龜生態服務給付，今在新北永安社區舉辦食蛇龜、柴棺龜重要棲地生態服務給付推動成果發表會，鼓勵在地農民以友善方式管理農地，守護農田生態。

林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁指出，食蛇龜、柴棺龜重要棲地生態服務給付推動方案，是由政府提供給協助維護瀕危保育類野生動物棲息環境的生產者與在地居民，讓保育成本不再只由農民或在地居民承擔，藉此引導居民化身為保育工作之第一線守護者。

蕭崇仁表示，台灣唯一「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」位於新北市石碇區永安里，分署今年在此推動生態服務給付，鼓勵在地農民以友善生態耕作方式管理農地，保育瀕臨絕種的食蛇龜、柴棺龜，可獲得農地友善獎勵金外，配合營造龜類友善棲地環境，最高還可加發3至4萬元獎金。

石碇導覽員林武勇表示，由於永安里鄰近翡翠水庫，水源保護區旁的農地也不能隨意開發利用，因此環境維持得非常好。但10多年前食蛇龜、柴棺龜因屬珍貴中藥材被大量捕捉導致數量銳減，生態服務給付推動後龜類逐漸復育。他呼籲政府管控當地水源立意良善，但也希望有規畫配套措施，讓年輕人能留在當地發展。

食蛇龜、柴棺龜生態服務給付計畫分為維持友善農地、自主通報、巡護監測三大給付項目，農友除了不使用除草劑、毒鼠藥、不友善的防治網，不使用刀片型機械除草工具，農作物符合農藥安全檢出規範外，也要求於森林邊緣的農地保留落葉覆蓋及良好排水，或於貯水設施加蓋、設置木構坡道、漂浮物等預防溺水措施，或營造植被覆蓋的生態池或生態溝，或農產品取得綠色保育標章認證等。