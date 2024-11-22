北市議會總質詢碰上中華隊戰美國 議員笑問：可否開雙框轉播

台北市長蔣萬安今天赴市議會進行總質詢，剛好質詢時間碰上世界12強棒球賽中華隊迎戰美國隊。第一組質詢的議員陳炳甫、闕枚莎、吳志剛和徐弘庭應景穿上中華隊球衣之外，特別準備一件給蔣萬安並現場換上，徐弘庭笑問議長戴錫欽可否開雙框螢幕轉播。

下午1點半左右，正好是中華隊對上美國隊，且以7：2領先美國。陳炳甫質詢表示，這是睽違多年有機會打贏美國，自己也是棒球協會理事長等，因此特意穿上中華隊的球衣集氣，也準備一件給蔣萬安。

蔣萬安穿上後，闕枚莎帶頭齊喊，中華隊加油，並合影。隨後，徐弘庭笑說，可不可以在議會時開雙螢幕轉播賽事，不過，戴錫欽回應，由於有版權，所以無法轉播。徐弘庭接著說，那希望等一下贏球的時候，議長可以打暗號。