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新北百萬冠軍茶王出爐 5代經營鐘文慶製茶廠二度奪冠
新北坪林盛產包種茶，坪林區農會21日辦理新北好茶冬季包種茶市級評鑑，今年特等獎由坪林區茶農鐘文慶製茶廠奪得。比賽茶即日起開放預購，12月2日前訂購優良獎茶享優惠92折。
「坪林」素有「北包種」的美名，為包種茶的最大產區，新北市包種茶比賽為新北市最大規模的評鑑賽事，參與比賽的茶葉皆通過農藥檢測，本年冬季評鑑有988點茶品參賽，評審歷經4天品評。
比賽評審農業部茶及飲料作物改良場北部分場長蘇彥碩表示，今年整體參賽入選的包種茶品延續優秀的水準，展現豐富的花果香氣。今年度的特等獎茶品，走水順暢，茶湯澄清透亮，蜜綠顯黃，風味乾淨平衡，體現蘭花、梔子花的香氣，並帶有香瓜、梨子、青梅的清爽果香，發酵程度得宜，醇厚、圓潤且充滿韻味。
拿下特等獎的鐘文慶製茶廠，由第4代鐘文慶及第5代鐘御瑋父子共同經營，茶園採友善耕作並施用有機肥，耕作面積達3公頃，以產製包種茶及蜜香紅茶為主。
鐘文慶分享，小時候曾協助家中長輩製茶，在8年前返鄉時，跟隨坪林農會現任理事長陳文慶學習製茶，逐漸復興家族傳承的茶園。製茶廠繼2021年獲得市級評鑑特等獎後，這次是第二次再獲特等獎。
鐘文慶說，製茶期間感謝天公作美，他跟兒子趁著沒有雨的涼爽午後加緊採茶，經過約3小時的熱風萎凋後，於室內浪菁並靜置發酵至隔日8時才開始炒茶，很幸運地趕在最後交茶期限截止前完成製作。
陳文慶表示，包種茶有「百萬冠軍茶」之稱，現在是早鳥預購優惠期間，12月2日前訂購冬季比賽茶優良獎，不僅可享92折優惠，購買10盒就送1張500元農會商品禮券及1瓶茶籽碗盤洗潔慕斯，購買20盒送3張禮券及3瓶洗潔慕斯。
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