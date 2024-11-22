和平新生天橋拆除爭議 簡舒培批蔣萬安「最威權市長」

台北的和平新生天橋拆除引發爭議，民進黨議員與民團等人今批，市長蔣萬安射箭再畫靶、最速審議毀文化，溝通更是零誠意，要求蔣市府檢討拆除行政流程與現場作業重大瑕疵。議員簡舒培控蔣是最威權的市長，直接把人民的記憶連根拔起。

議員簡舒培說，郝市府時期就曾有里長討論要不要拆除，過去都是充分與民間溝通，很遺憾自稱最能溝通的市長蔣萬安，所作居然比前市長柯文哲還霸道，直接把人民的記憶連根拔起，她控訴蔣萬安是最霸道、最威權的市長。何孟樺批，北市府如此高的行政效率，在台智光案、京華城案、虐童案都沒看到，卻在與民眾息息相關的天橋看到。

守護和平新生天橋發起人林玟君表示，她於11月4日提報文資審議，文化局13日會勘前夕，蔣萬安在市政會議裁示天橋拆除列管期限提前至今年底，她批文資程序還沒跑完，蔣萬安就判這座天橋死刑，質疑程序正義何在，更諷市府操作異常迅速，應是史上最速件。

國立台灣大學建築與城鄉研究所副教授黃舒楣認為，天橋拆除與否，不應只有是否為文化資產的討論，還要從都市設計、城市願景、市民參與等高度來看，如果市府願意積極回應，現在還來得及停損，建議拆到一半的天橋可結合部分遺構，作為紀念展示空間，修補市民對於城市的期望。