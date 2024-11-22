影／汐止連日雨！汐萬路大石崩落險砸公車亭…通勤民眾：嚇人

新北市汐止區近日雨下不停，汐萬路轉康寜街路口一處公車亭旁山坡，今天凌晨有大石崩落，差點砸到下方公車亭，今天上午很多通通勤民眾上班經過，發現大石嚇了一跳，幸好沒有砸到人，區公所已請廠商挖土機清除中。，

今天上午一早有不少民眾在汐止集團貼文，汐止區汐萬路一段康寧街口有大石崩落，由於大石旁就是一處公車亭，散落不少土石。有人說是「好大顆」、「巨石」、「剛剛經過嚇一跳」。

汐止警分局表示，汐止區汐萬路一段康寧街口土石滑落，範圍約2到3米，員警已拉封鎖線交管。消防局第六大隊消防車及救護車也都到場戒護，無人員受傷。