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淡水河口淤積 渡輪隱憂

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

淡水河口近年淤積嚴重，淡江大橋明年底完工，觀光搭船人數勢必暴增，新北市議會要求市府盡快解決，否則淡水到八里都快要繞到外海，航程多1倍以上。交通局表示，已向航港局申請900萬元補助，調查河口水文、水理，研擬清淤。

新北淡水藍色公路是淡水、八里間重要交通船，近年淡水河口淤積嚴重，4月更發生渡船擱淺意外；且過去淡水、八里航程只要10分鐘，現在卻要繞開淤積處以免擱淺，時間要20到25分鐘。

市議員鄭宇恩、蔡錦賢在議會小組審查中質疑清淤效果不佳，呼籲市府應該盡速找出原因改善。

交通局長鍾鳴時說，淡水到八里航道淤積愈來愈嚴重，究竟是自然現象或人為問題，需要詳細研究調查，為徹底找出清淤方式，當初向航港局爭取5億元清淤預算，航港局先核定900萬元展開水理與水文調查。水利局表示，航港局補助辦理航道淤積改善評估案，委託陽明交大辦理，明年底前完成。

八里 淡水河 航港局

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