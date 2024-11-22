鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬 善後仍喬不定

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺在野柳岬已24天，抽油作業因船上橋式機位移，有安全疑慮而停擺，善後計畫各方有不同主張。有人認為仍要先抽油以防後患，但也有人認為船體穩定，先移除橋式機比較快，但建議使用炸藥提議已遭否決。

「鈺洲啟航」10月14日載運國內業者購買的橋式起重機，以及2台印尼業者購買的橋式卸貨機進基港隆，靠泊時撞倒碼頭上的橋式起重機，洽商理賠事宜打亂船期。上月29日清晨山陀兒颱風逼近時出港，卻在野柳海域遇險，貨輪31日凌晨擱淺。

交通部長陳世凱本月12日視察擱淺狀況及抽油準備作業，次日雖將抽油設備送上鈺輪，但因其中一部橋式機基樁鬆脫，有安全疑慮，決定先穩住橋式機再抽，原盼14日開始抽油仍落空。

國內處理擱淺船隻的標準作業程序是先抽油，再移除貨物，最後處理船體。但因鈺輪載運的橋式機處理難度高，加上採蜂巢艙間設計，有許多小艙「保護」油艙，相對安全，不像一般貨船結構薄弱，擱淺礁岩常會斷裂，因此有人思考是不是先移除貨物再抽油。

有工程人員認為，與其追求確保橋式卸貨機的安全，不如當機立斷，只要評估油料安全，就動員機具移除鬆脫的橋式機，接著就可以順利抽油。至於移除橋式卸貨機的方式，有人求快建議使用炸藥，但馬上被否決。

較可行的方式是委由中國大陸、日本或新加坡的海事打撈業者，運用大型起重船靠近鈺輪，用吊臂撐住鬆脫的橋式機，再一段一段切除，並吊上工作船，再抽油。