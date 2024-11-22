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蔣萬安訪美報告挨批像日記 議會退回

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市長蔣萬安今年9月赴美考察，市府秘書處昨赴議會民政委員會專案報告訪美行程，但議員批，內容像訪美「日記」，且突襲式送進議會，將報告退回，要求下周再提。秘書處回應，依規定市長出訪3個月內完成報告，並提供議會即可。

議員陳宥丞說，不滿在報告前一刻才收到報告書，因剛影印完，他說「摸起來還溫溫的」在委員會詢答前才突襲送進來，要議員怎麼問？且市長出訪前市府準備的報告有134頁，出訪後報告卻只有8頁，下周重報告。

議員游淑慧也認為，報告欠缺準備，很草率、急就章；民政委員會第一召集人曾獻瑩要求市府專案報告應該詳細，事前要有充分準備，不應該敷衍了事。　

市府秘書長李泰興指出，因相關報告要彙整各局處資料，但資料來得有點慢，因此報告內容較晚提供。

另外，台北市第一殯儀館除役後規畫，也是昨天專案報告題目之一，也遭退回，游淑慧說，去年和上一個會期都已經質詢過一殯的規畫，現在內容還是做停車場以及中長期做法，都還是一樣，何必來報告？陳宥丞要求一殯未來做停車場後，剩下的區域做展覽場、市集。

北市殯葬處長張世昌指出，市府還在規畫一殯未來用途，綠地會開放，但非公益使用市府會有收費標準，還需法律程序，目前僅停車場租借營運，預計農曆年前開放。一殯改建後停車場計有315格汽車位、128格機車位、4格大客車位，另保留600坪綠地供展覽、市集使用。

停車場 議員

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