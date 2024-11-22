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北市187格特殊車位 啟動科技車柱執法

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市在185格裝卸貨車位、2格營業用臨停區車位裝智慧車柱，以科技執法取締違停。圖／台北市交通局提供
台北市在185格裝卸貨車位、2格營業用臨停區車位裝智慧車柱，以科技執法取締違停。圖／台北市交通局提供

北市境內設有特殊車格，為了避免不當占用並即時舉發嚇阻，交通局昨指出，在185格裝卸貨車位、2格營業用臨停區車位裝智慧車柱，以科技執法取締違停，雖然很難全北市裝設，但現階段仍持續會勘，持續增設。

目前北市已有511格設有智慧車柱，設置的路外停車格包含婦幼、身障專用或電動車充電樁格位等，每周收到的舉發件數有45件，其中大安區共有162個智慧車柱最多，內湖區共有118個居次。

交通局營運科長李杰儒表示，北市有2200格裝卸貨車位，以及106格營業用共用臨停區等特殊格位，為了確保停放車種、時間符合規範，因此利用智慧車柱輔助科技執法，節省執法人力及行政負擔之外，也能夠即時舉發達到嚇阻效果。

李杰儒說，啟動科技車柱執法共有185格裝卸貨車位以及2格營業用臨停區車位，並以每分鐘拍照上傳系統檢視，若有不符合車位的車種停放，立即會派員前往勘查，若違法可處600到1200元罰鍰，嚴重者會拖吊。

李杰儒解釋，若車格旁沒有實體人行道，設置車柱恐造成設備損壞，也需要有足夠的道路淨寬，因此要難以全北市普設，但還是會盤查並實地場勘，持續增設。

北市 科技執法 車位

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