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颱風天出勤 新北清潔隊「加一補一」准了

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市長侯友宜日前簽准清潔隊颱風天上班再補一天休假的期盼。圖／新北環保局提供
新北市長侯友宜日前簽准清潔隊颱風天上班再補一天休假的期盼。圖／新北環保局提供

今年10月間颱風接連報到，新北清潔隊員堅守崗位清理市容，對比其他直轄市補一天加班費及一天休假，新北只有補加班費，新北環保工會透過本報向市府喊話要求比照辦理，市長侯友宜日前已簽准。

清潔隊員於颱風天出勤「加一補一」，除原定加班費外，還能多一天補休，台北、桃園、台中、高雄已實施相關制度。新北環保局工會理事長許效溢說，近年工會不斷爭取夜點費、各式獎金補助，包含颱風天值勤加一補一，預計明年將這些福利與環保局簽訂團協，避免因更換單位首長或市長，導致福利變動影響隊員權益。

市議員林秉宥表示，新北市清潔隊員過往待遇比北市差，在議會積極爭取隊員權益，颱風天上班不同於平日上班、辛勞度超過平日工作量，颱風天執勤過後要讓清潔隊員有休息權益。希望新北能多比較其他縣市的清潔隊員福利，別讓新北清潔隊員有低人一等的感覺。

新北約有5500名清潔隊員，颱風來襲時，有千人須待命執勤，過往新北只有補加班費，新北環保工會爭取比照北市等作法，市長侯友宜得知後日前已簽准。隊員表示，新北福利逐漸和其他縣市一致，可有效減少流動率。

新北環保局表示，10月山陀兒颱風重創北海岸一帶，清潔隊投入甚多心力，協助居民清理家園，市長已核准自康芮颱風起，清潔隊於颱風天停班期間配合出勤者，除加班費，另可依實際出勤時數補休，加強對清潔員實質照顧，盼能激勵第一線士氣。

加班費 山陀兒颱風

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