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12強賽台灣隊複賽 北市府大樓11/23、24直播

中央社／ 台北21日電

世界12強棒球賽複賽開打，台灣隊23日將對上日本，24日則是季軍及冠軍戰，台北市政府大樓中庭屆時將架設大螢幕直播，邀請民眾一起與味全龍啦啦隊「小龍女」送上應援。

台北市體育局今天發布新聞稿表示，台灣隊在今年12強賽預賽表現亮眼，接連擊敗韓國、多明尼加、澳洲、古巴等強敵，以4勝1負佳績前進日本東京，令全台球迷沈浸在光榮與狂喜中。

體育局指出，為延續這股氣勢，台北市政府大樓一樓中庭23日及24日將架起250吋的大螢幕，直播台日大戰及決賽，邀請所有球迷一同集氣助力遠征東京的台灣好手。

體育局表示，現場將在賽事開打前1.5小時開放入場，除了找來「小龍女」應援外，還會免費發放限量加油棒、小國旗及國旗紋身貼紙等，邀請所有球迷與台北市長蔣萬安一同吶喊，重現在台北大巨蛋嘶吼的氣勢，隔海為台灣隊送上力量及祝福。

國旗 體育

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