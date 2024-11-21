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台1線高架肇事駕駛慘了 新北市府發文求償2286萬
新北三重台1高架8月遭掉落的鋼柱撞破部分路面及護欄，造成橋梁損毀並嚴重影響交通，後才知是年資尚淺駕駛疏失，新北市府近日也正式函文，向肇事駕駛所屬公司提出賠償要求。新北工務局表示，相關支出金額包括鑑定、修復、維護交通等費用，總計2286萬4755元。
三重區台1線中山高架道路8月20日清晨，遭掉落的鋼柱撞破部分路面及護欄；新北市長侯友宜當時就表示，修復費用估計要2300萬元以上，對肇事業者將用最高標準檢視與求償，絕不寬貸。近期傳出新北市府於本月11日正式函文，向肇事駕駛所屬公司提出賠償要求。
工務局證實，台一高架橋三重中正北路和重安街口上方在8月間遭大型拖板車撞及受損事件之重大交通事故，市府在完成受損壞修復並統計市庫支出金額後，金額為2286萬4755元，養工處依法向肇事業者求償。
工務局說明，其中求償費用包含事故之初邀請專家鑑定橋梁安全等相關費用，修復期間所進行的鋪面修復、橋面板及護欄修復等工程支出；以及受損修復期間，現場24小時值勤的員警和義交執行交通疏導與管理等支出。
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