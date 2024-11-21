快訊

張忠謀自傳親揭培養接班人內幕 認劉德音一度欠缺高度

明起轉乾回暖上看28度…這日斷崖式降溫探14度 恐冷到12月初

為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

公民團體明在濟南路辦「守護憲法晚會」 轄區警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
民間司法改革基金會、台灣經濟民主連合等團體，明天將在濟南路一段、立法院群賢樓旁舉辦「公民守護憲法」活動。記者翁至成／翻攝
民間司法改革基金會、台灣經濟民主連合等團體，明天將在濟南路一段、立法院群賢樓旁舉辦「公民守護憲法」活動。記者翁至成／翻攝

由民間司法改革基金會、台灣經濟民主連合等團體主辦的「公民守護憲法晚會」活動，明天將在濟南路一段、立法院群賢樓旁舉辦，轄區中正一警方指出，屆時將實施交通管制，呼籲民眾注意並配合員警指揮提前改道。

警方指出，22日8時至22時申准舉辦「公民守護憲法」集會活動，22日0時起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）往西全線車道及往東內側1線車道，管制車輛通行。

警方表示，將針對集會情況進行彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人提前改道，避開遊行路線及管制路段，並留意收聽警察廣播電台路況插播；呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，並依現場執勤員警指揮行駛、減速慢行。

轄區中正一警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝
轄區中正一警方公布交通管制路線圖。記者翁至成／翻攝

交通管制 車道

延伸閱讀

動保團體抗議百貨餐廳金魚展 北市：展期間會稽查

台中公益路出現2處坑洞 警方實施交管防意外

雪管處公告即日起全面開放 上山注意台7、台8仍有交管

反對憲法訴訟法修法遊行16日登場 北市警規劃交管

相關新聞

新生兒成淡水第20萬人 出生獲2錢黃金、搭渡輪免費

新北市淡水區今早8時突破20萬人口，第20萬名設籍者是一名剛出生的新生兒，將獲民政局贈送的2錢黃金，前後各2位出生登記的...

台1線高架肇事駕駛慘了 新北市府發文求償2286萬

新北三重台1高架8月遭掉落的鋼柱撞破部分路面及護欄，造成橋梁損毀並嚴重影響交通，後才知是年資尚淺駕駛疏失，新北市府近日也...

公民團體明在濟南路辦「守護憲法晚會」 轄區警公布交管圖

由民間司法改革基金會、台灣經濟民主連合等團體主辦的「公民守護憲法晚會」活動，明天將在濟南路一段、立法院群賢樓旁舉辦，轄區...

北市新建工地植筋工從鋼樑跌落送醫 勞檢處開罰了

台北市南京東路二段21巷內一處工地，下午2時許發生工安意外，一名59歲游姓植筋工在地下3層鋼樑焊接時，不慎摔落地面，經警...

新北清潔隊颱風出勤福利不如人 要求加一補一侯友宜准了

今年10月颱風不斷，新北清潔隊約5千5百人仍有千人須待命執勤，對比其他三直轄市補一天加班費及一天休假，新北只有補加班費，...

分享新北脫煤經驗 副市長劉和然率團拜會脫煤者聯盟

新北市副市長劉和然20日率領環保局團隊訪問英國倫敦，與「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Allian...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。