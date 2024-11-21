公民團體明在濟南路辦「守護憲法晚會」 轄區警公布交管圖
由民間司法改革基金會、台灣經濟民主連合等團體主辦的「公民守護憲法晚會」活動，明天將在濟南路一段、立法院群賢樓旁舉辦，轄區中正一警方指出，屆時將實施交通管制，呼籲民眾注意並配合員警指揮提前改道。
警方指出，22日8時至22時申准舉辦「公民守護憲法」集會活動，22日0時起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）往西全線車道及往東內側1線車道，管制車輛通行。
警方表示，將針對集會情況進行彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人提前改道，避開遊行路線及管制路段，並留意收聽警察廣播電台路況插播；呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，並依現場執勤員警指揮行駛、減速慢行。
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