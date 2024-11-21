公民團體明在濟南路辦「守護憲法晚會」 轄區警公布交管圖

由民間司法改革基金會、台灣經濟民主連合等團體主辦的「公民守護憲法晚會」活動，明天將在濟南路一段、立法院群賢樓旁舉辦，轄區中正一警方指出，屆時將實施交通管制，呼籲民眾注意並配合員警指揮提前改道。

警方指出，22日8時至22時申准舉辦「公民守護憲法」集會活動，22日0時起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）往西全線車道及往東內側1線車道，管制車輛通行。