快訊

張忠謀自傳親揭培養接班人內幕 認劉德音一度欠缺高度

明起轉乾回暖上看28度…這日斷崖式降溫探14度 恐冷到12月初

為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

北市再推20處文化點 暫離日常軌道探索台北秘境

中央社／ 台北21日電

北市文化局今天新推出20處文化小旅行景點，文化局表示，透過探索這些場域，所有人都能藉由自己的旅行方式翻轉原本習以為常的台北樣貌，預計明年完成100處文化點。

邀請民眾探索不曾見過的台北景色，台北市文化局去年起推動文化小旅行，並在今年找來日本攝影師小林賢伍走入山中、河道及古蹟，以鏡頭捕捉16處文化點的慵懶及美好，打造「走故事的人」攝影展。

攝影展今天在松山文創園區開展，文化局同步公布第4波共20處新的文化點，包含中山堂及其館藏「水牛群像」、台北市定古蹟李臨秋故居、花卉試驗中心等，涵蓋歷史人文、自然生態、公共藝術等不同特色。

台北市副市長林奕華致詞表示，文化是一座城市的靈魂，而台北市每一處文化點都呈現不同階段、不同面貌的記憶，從繁華商圈到幽靜巷弄，從百年老屋到現代藝術，沒有設定任何框架，讓所有旅客都能在這座城市找到屬於自己的風格及步調。

台北市文化局長蔡詩萍則說，對他而言，文化小旅行就是找一個可以放空的地點，沈浸在當下的氛圍中感受歷史，也許發個呆後還能打個卡，「就是這麼簡單」。

至於是否有推薦的文化點，林奕華指出，台北偶戲館是集藝術及技藝於一身的場館，偶戲館的庫房還有開放預約導覽，老少咸宜。蔡詩萍則推薦五分港溪，雖然路途不容易，但彷彿熱帶雨林般的美景絕對值得。

文化局表示，「走故事的人」攝影展即日起至12月23日在松山文創園區展出，民眾參與數位集章活動還能抽獎，有機會將小林賢伍精心準備的禮物帶回家，邀請民眾在忙碌的生活之餘，抽空看看不曾見過的台北景色。

文化局指出，目前已推出70處文化點，將逐步在明年完成100處，打破旅遊路線及遊程的既定框架，帶領民眾走入台北各處蘊藏精彩故事的角落，翻轉原本習以為常的都市樣貌。

北市 文化局

延伸閱讀

12強東京開打！台北大巨蛋仍有利多 加年底演唱會…上看170萬人次

大巨蛋周年／前朝釀創傷？遠雄：蔣萬安上任感受很大誠意

蔡詩萍19歲愛女野餐照飄仙氣 她還是早稻田學霸

康芮颱風攪局 台北市「白晝之夜」恐取消或縮規模

相關新聞

新生兒成淡水第20萬人 出生獲2錢黃金、搭渡輪免費

新北市淡水區今早8時突破20萬人口，第20萬名設籍者是一名剛出生的新生兒，將獲民政局贈送的2錢黃金，前後各2位出生登記的...

台1線高架肇事駕駛慘了 新北市府發文求償2286萬

新北三重台1高架8月遭掉落的鋼柱撞破部分路面及護欄，造成橋梁損毀並嚴重影響交通，後才知是年資尚淺駕駛疏失，新北市府近日也...

公民團體明在濟南路辦「守護憲法晚會」 轄區警公布交管圖

由民間司法改革基金會、台灣經濟民主連合等團體主辦的「公民守護憲法晚會」活動，明天將在濟南路一段、立法院群賢樓旁舉辦，轄區...

北市新建工地植筋工從鋼樑跌落送醫 勞檢處開罰了

台北市南京東路二段21巷內一處工地，下午2時許發生工安意外，一名59歲游姓植筋工在地下3層鋼樑焊接時，不慎摔落地面，經警...

新北清潔隊颱風出勤福利不如人 要求加一補一侯友宜准了

今年10月颱風不斷，新北清潔隊約5千5百人仍有千人須待命執勤，對比其他三直轄市補一天加班費及一天休假，新北只有補加班費，...

分享新北脫煤經驗 副市長劉和然率團拜會脫煤者聯盟

新北市副市長劉和然20日率領環保局團隊訪問英國倫敦，與「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Allian...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。