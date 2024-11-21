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高中職以下犯罪數逐年增 北市調整宣導法治教育

中央社／ 台北21日電

議員指出，統計民國108年至去年高中職以下學生犯罪人數共累計3433人次，以涉傷害、詐騙、偷竊最多且人數逐年增，要求調整宣導法治教育；北市教育局允諾，並推6精進作為。

台北市議會定期大會今天下午召開教育部門質詢及答覆，國民黨議員汪志冰指出，近期校園犯罪案件層出不窮，如未成年學生擔任詐騙集團車手等，調閱資料發現，從108年至112年，高中職以下學生犯罪人數逐年增加。

汪志冰說，108年至去年，高中職以下學生犯罪人數累計3433人次，認為應有黑數，資料顯示，如108年的學生犯罪人數為406人次，但去年已達881人次，人數增加約1.2倍。

此外，各學程學生犯罪人數統計，高中生在108年為284人次，去年達591人次；國中生在108年為108人次，去年為188人次；國小生最離譜，108年為14人次，去年為102人次。

汪志冰表示，各學程的學生犯罪人數暴增，至於犯罪型態，以涉傷害、詐騙、偷竊為前3名，認為可能是因高中職以下學生接觸未經過篩選資訊或家長疏於照顧等因素，至於傷害，可能是孩子不太清楚法律邊界感，進而觸法。

她說，因少子化嚴重，但學生犯罪人數卻提高，除可能造成校園安全威脅，也會影響學生未來前程甚至蒙上陰影，後續就此淪落成為社會隱憂。

汪志冰表示，教育局應調整校園內宣導法治教育方式，因依公平原則讓學生理解涉及犯罪的嚴重性，如每年寒暑假前盡可能與警方增加宣導場次，並持續追蹤輔導已觸法及偏差行為高風險學生。教育局長湯志民允諾。

教育局會後發布新聞資料指出，針對議員關心學生犯罪人數攀升議題，將推動6項精進作為，如強化學校法治教育、鼓勵各校將法治素養教育融入各學習領域課程、親師合作等，以期有效預防學生偏差行為，促進學生能健康成長與全面發展。

教育局 汪志冰 詐騙集團

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