北市新建工地植筋工從鋼樑跌落送醫 勞檢處開罰了

台北市南京東路二段21巷內一處工地，下午2時許發生工安意外，一名59歲游姓植筋工在地下3層鋼樑焊接時，不慎摔落地面，經警消吊掛救援，所幸工人意識清醒、暫無生命危險，目前送醫治療中，意外原因由相關單位清查。

北市勞檢處指出，該新建工程，植筋工拉電線作業時沒有勾掛母索，從支撐墜落，送往馬偕醫院醫治，勞檢處派員前往現場，安全支撐有設置安全母索，但雇主未使勞工使用安全帶防止墜落措施，違反營造安全衛生設施標準第19條第2項規定，將依違反職業安全衛生法第6條第1項法裁罰3至30萬元。

建管處表示，經查該址工地領有111建字第0338號建造執照，目前施工進度為第三次開挖及第三次支撐，不慎掉落工人目前意識清楚，無明顯外傷，已送至醫院急診室觀察。

建管處說，本案屬職災事件，勞檢處已派員至現場釐清案情，並已勒令工地停止施工。本案倘若有違反建築法相關規定當依法查處。