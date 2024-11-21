選用在地食材 貢寮業者推出限定山藥鮑魚鍋物

天氣日漸轉涼，最適合養氣補氣為冷冷的冬天做好準備，雙溪貢寮地區盛產的山藥，富含多種營養物質，其中的黏液質更能幫助消化，全家大小皆適合，今年貢寮業者推出熱騰騰山藥胡椒豬肚雞湯，皆使用在的新鮮當季食材，整鍋滿滿的山珍海味，陪你溫暖過冬。

新北市特產的原生種山藥，口感特別綿細Ｑ彈，絕對是冬季養生滋補的最佳選擇，來到貢寮地區，現在除了可以吃到山藥，貢寮鮑，小卷等特色海鮮，更是不能錯過。

貢寮區區長柯建輝說，現在正值冬季，也是貢寮鮑和山藥的產季，歡迎民眾來貢寮品嘗正些當季好吃的美食，另有小卷和白帶魚也是貢寮區長年的熱銷商品，也可選擇到福隆的福容大飯店，享用季節限定推出的貢寮鮑和山藥的菜色。

福容大飯店福隆整合行銷部經理陳泰傑，福容飯店一直以來都會因應在地食材推出特色料理，配合今年雙溪山藥節還有貢寮鮑魚季活動，推出山藥胡椒豬肚鮑魚雞湯，讓民眾可以一口氣吃到在地的山珍海味，選用特選山藥和在的放山雞，加上主廚特製胡椒豬肚，讓一整鍋雞湯吃得到滿滿山產與海味，熱騰騰的雞湯陪伴溫暖過冬。