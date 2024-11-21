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北市花市：耶誕紅未受颱風影響 價格穩品質佳

中央社／ 台北21日電

台北花市今天表示，颱風日前雖陸續侵台，不影響耶誕紅產區，目前供貨量及價格穩且品質佳，並有粉色系、白色系的耶誕紅供選擇，即日起也在花市A館2樓展出得獎花卉。

台北花卉產銷公司透過新聞資料指出，隨12月將屆，耶誕應景佈置也陸續出現在各百貨公司等處，而火紅的耶誕紅更是耶誕節最不可或缺的花卉，經統計，今年耶誕紅品種多樣，以紅色系為主、粉色系次之。

台北花市表示，台灣耶誕紅產地集中在北部及中部，如今年是以南投埔里為40萬盆供應量居冠，其次為桃園的產量有37.2萬餘盆、苗栗35萬餘盆，和宜蘭3萬餘盆，此4產區供應全台市場需求。

台北花市指出，台灣在今年下半年經歷多個颱風侵襲，但耶誕紅主要產區未受太多影響，整體供貨量穩定且品質佳，可滿足市場需求，價格行情維持平穩，建議民眾依預算及需求選擇花卉。

台北花市表示，近幾年供貨趨勢以3吋耶誕紅小盆栽為市場主流，全年產量達61萬餘盆，占總產量53%；5吋盆以45.1萬餘盆次之，占39%；價格部分，3吋盆單一素盆（未經包裝設計）約新台幣50元至150元、5吋盆約150元到250元。

台北花市指出，目前耶誕紅在市場流通超過10款品種，以紅色系占整體供應量90%，其他花色如粉色系、白色系、黃色系等，提供消費者多樣的花卉選擇。

埔里 颱風

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