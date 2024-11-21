北港媽祖全台心靈遶境 淡水育成中心鑽轎腳祈福

新北市淡水區北海社會福利大樓相當熱鬧，大家都在一樓準備迎接北港朝天宮媽祖聖駕，由於北港朝天宮今年開山建廟330週年，全台心靈遶境祈福活動，今(21)日來到淡水育成社會福利基金會，為機構當中的身心障礙的孩子們祈福，並且由董事長蔡咏鍀發給每一位孩子平安福，並且送上一份大紅包，來幫助育成中心。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，由於在社會福利中心的孩子們，是必需全天候的有機構人員的照顧，出遠門對他們來說可是相當困難，也不容易遠到北港朝天宮來參拜，因此特別請媽祖聖駕來到育成中心，並且設置香案，現場有在地里長，市議員服務處、淡水區長等貴賓都到場出席，並且一起與育成中心董事長來上香參拜祈福。

朝天宮董事長蔡蔡咏鍀親手致贈每位院生千歲香火，因為這些香火都是由朝天宮年長的志工歷經13道工序所做成，並經過香爐「過火」。

朝天宮董事長蔡咏鍀指出，媽祖慈悲為懷，考量身心障礙的孩子不方便到北港朝天宮拜拜，因此由媽祖鑾轎和金身親自到機構，一圓孩子和家長朝聖祈求平安的心願。

對此育成發展中心也表示，機構有照顧70位主要是身心障礙的對象，而媽祖是全台灣的信仰中心，很感謝北港朝天宮，藉由媽祖遶境，保佑孩子、家長及中心照顧人員的平安。