趣味運動延緩失能 金山六股里長輩玩顏色配對

金山區六股里今年度的延緩失能活動即將邁入尾聲，每週來到據點帶運動的教練近來又帶來新的運動道具塑膠色球與塑膠軟棒，融入分組趣味競賽，讓長輩邊遊戲邊顏色配對，要用有趣的方式動起來，進而達到延緩老化的目標。

體適能教練小憫老師說，好幾期的延緩失能活動參與下來，六股里銀髮據點的長輩從一開始的暖身到有氧操，最後是分組的踢球配對顏色的趣味競賽，全都輕鬆過關，而這次的顏色配對競賽，不只是一項運動，更加還可以訓練長輩對顏色的辨認與反應，動一動腦預防腦力退化。

六股里長鐘鼎平指出，一同參與競賽，與長輩們一起感受運動強度與趣味，而長輩們都跟得上老師的節奏真的是相當厲害，也期許長輩們每週都來到據點跟著教練趣味動一動，在有趣的遊戲中一起延緩失能預防老化。