汐止金龍湖推動活化 盼設北峰國小輕艇訓練基地

汐止區得天獨厚，擁有雙北第一大湖「金龍湖」，每天都吸引好多人環湖散步休閒，而鄰近的北峰國小輕艇隊就看中金龍湖的優勢，希望能夠借用金龍湖做為訓練場地，今(21)日立委沈發惠服務處、新北市議員張錦豪會勘，包括金龍湖週邊的金龍里、湖蓮里及湖光里里長都到場，對於金龍湖活化，表示樂觀其成。

北峰國小主任劉昌鴻說，這幾年培養出很多優先的輕艇選手，參加全國各地小學組的比賽，獲得非常好的成績，現在有鑑於這些小學生，未來他們升國中、高中，如果想要持續訓練的話，勢必得要在在地尋找適合、方便的水上練習場域，因為，接下來國高中的比賽，進行的都是亞奧運正式的項目，200米、500米、1000米的距離，所以，只在校內泳池已經不夠，必須要更大的水域，感謝議員、立委的支持，再加上汐止得天獨厚有金龍湖這麼優美的環境，希望能夠做為訓練場域，打造水上運動場域成為汐止新亮點。

立委沈發惠服務處主任田永豐表示，今天主要是為北峰國小小朋友爭取輕艇隊訓練基地的使用，委員非常支持在地好山好水提供給在地子弟運用使用，而一直以來金龍湖有物權及管理權的問題，之前也有請當時的賴品妤委員去協助釐清，但是因為後續還有很多程序要走，所以，這個問題是今天要來確認的。

新北市議員張錦豪表示，金龍湖的地主七星農田水利會願意把這個地方提供出來，但是，新北市政府必須要有一個委管的單位，但目前還沒有喬定，所以，接下來會在議會再請市府相關局處一起協調，就金龍湖後續的維護管理單位做確認，釐清後再由該單位做後續的負責，不管是水上運動或是要做疏濬、或是步道的維護等等，今天也請體育局回去做安全的評估。