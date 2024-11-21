2025蛇年月曆來了 北市財政局送「燙金福字」月曆

2024龍年接近尾聲，北市財政局印製「2025燙金福字」月曆，祝福民眾在嶄新的蛇年，蛇麼攏毋驚，蛇來富貴，財運滾滾，與民眾攜手迎新春，共創幸福人生。月曆每人限領1份，數量有限，送完為止，可至財政局動產質借處各分處及財政局支付科領取。

北市財政局長胡曉嵐表示，北市集中支付筆數近年不但大幅成長，112年達132萬餘筆是六都最高。面對逐年成長的作業量，積極推動市庫支付電子化作業，近5年績效良好，支付款項採匯款比率，由108年99.6%，於113年10月攀升至99.9%，成功落實電子化政策目標，並為台北市首都金融發展奠定良好基礎。

北市財政局和俗稱公營當舖的台市北動質處，贈送「2025燙金福字月曆」，11月25日起於動質處所屬7家分處及財政局支付科，免費限量贈送。

動質處為台北市政府直營的公營當舖，依當舖業法規定經營自負盈虧，不得仰賴市府編列預算補貼，但仍有別於一般當舖及銀行，落實照顧弱勢族群，實施差別優惠利率，一般民眾質借月利率為0.68%，台北市民0.62%及弱勢族群0.36%，質借利率為全國當舖業最低，是有資金需求民眾的最佳周轉管道。

財政局表示，北市集中支付作業量近5年大幅成長，自108年至112年，集中支付金額由新台幣4479億餘元，增加至4,829億餘元，增加7.8%；筆數作業量從119萬餘筆增加至132萬餘筆，增加10.9%。北市財政局為應逐年增加作業量，以及北市「未來之都」目標，秉持安全、便捷服務理念，於11月完成集中支付系統升級優化，正式上線。

財政局表示，為鼓勵民眾使用電連存帳匯款作業，自11月25日起，民眾可以直接在市政大樓1樓財政局支付科免費索取福字年曆，每人1份，數量有限，送完為止。