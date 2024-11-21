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拖板車鋼梁砸毀台1線高架道路 新北求償2286萬

中央社／ 新北21日電

新北市三重區台1線中山高架道路8月間遭大型拖板車載運的鋼柱砸毀。新北市府工務局說，已發文向肇事的運輸業者求償新台幣2286萬餘元，如果拒賠將研議後續法律程序。

1輛大型拖板車今年8月間行經台1線高架橋三重區中正北路和重安街口上方時，車上載運的鋼柱滑落，砸破部分路面及護欄。經搶修後，9月陸續恢復高架段與平面段通車。

新北市府工務局今天表示，市府在完成受損壞修復並統計市庫支出金額後，養工處依法向肇事業者求償，項目包括事故初期邀專家鑑定橋梁安全，以及鋪面、橋面板及護欄修復等工程支出；以及受損修復期間，現場24小時值勤的員警和義交執行交通疏導與管理等支出。

養工處長鄭立輝告訴中央社記者，尚未提出民事賠償訴訟，如果業者拒賠，將研議後續法律程序。

三重

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