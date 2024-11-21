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百年青山宮遶境啟動 重現真人藝閣

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市長蔣萬安20日出席艋舺青山宮舉辦的「暗訪暨遶境」活動第1天起轎儀式，與市民共同慶祝這場萬華地區一年一度的重要活動。

臺北市長蔣萬安表示，每年的青山宮遶境活動就像是艋舺人的小過年，也是臺北市三大廟會之一，且被指定為無形文化資產，傳承超過一百多年，具有極高的歷史與文化價值。今年的迎青山王活動格外特別，因為艋舺青山宮睽違117年，今年準備了20臺光彩炫目的藝閣車遊行艋舺，許多小朋友將在藝閣上以各種可愛的裝扮與市民同樂。

蔣萬安市長指出，今年的活動不僅重現傳統藝閣，還結合了音樂祭、文化市集及臺日交流，特別邀請日本盛岡的三颯舞團來臺表演。這次的國際合作，為傳統文化增添了嶄新的國際色彩，讓整個艋舺熱鬧滾滾，絕對是每年不可錯過的盛宴。

 

聚傳媒

北市 艋舺 青山宮

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