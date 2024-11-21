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新北視障通行安全再升級 視覺功能障礙引導標線及智慧語音號誌

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

為提升視障朋友通過路口的安全，新北市交通局在鄰近醫院及火車站、捷運站周邊截至11月中旬已於47處路口增設視覺功能障礙引導標線，為全國最多；同時除了原本「布穀聲」、「鳥鳴聲」的視覺功能障礙語音號誌之外，並在板橋火車站、國立台灣圖書館、新莊盲人重建院等路口建置升級版的視覺功能障礙智慧語音號誌，視障朋友只要透過手機APP語音輔助及藍芽自動觸發設備，就可以掌握行人號誌綠燈剩餘秒數，提供視障朋友安全、友善的通行環境。

交通局專門委員林昭賢表示，新北市目前於市境內共設置了47處路口的視覺障礙引導標線及37處路口的視覺功能障礙語音號誌，在規劃前多會與視障團體及工務單位進行會勘或會議討論，並搭配佈設「定位磚」或改善人行道；林昭賢說，相關設施建置後，並與視障協會合作辦理相關教育訓練及意見交流，視障朋友實際體驗並提供意見回饋，交通局都納入檢討改善，例如國立台灣圖書館旁的中和區中安街與中和路400巷、伊甸社會福利基金會愛明發展中心的板橋區廣權路與五權街口，以及新店區大坪林捷運站周邊和二十張路等地的視覺障礙引導標線，都經過調整優化，以更貼近使用者需求。

交通局表示，交通部與內政部於今年7月22日修訂的「道路交通標誌標線號誌設置規則」中，針對視覺障礙引導標線及視覺功能障礙語音號誌均有相關規範，交通局即依相關規範設置視障引導設施，針對部分人行道未設置定位磚，以及引導標線遇人孔蓋中斷等問題，交通局將儘速與工務單位研議改善方案。

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視障 語音

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