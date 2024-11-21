粉塵飛散陳情無效新北居民激動輕生 民代批出人命市府才開罰

新北市板橋住商大樓，因一樓KTV開除裝潢，導致大樓粉塵瀰漫，住戶皮膚過敏，但向市府陳情多次無效，以激烈手段輕生抗議，事發後工務局依建築法開罰9萬，議員黃淑君批評出人命才開罰，逝者通報多次為何不處理，這就是新北市政府的態度。

本月中旬一名住戶因一樓施工多次向新北市府反映大樓粉塵飛散，環保局三次前往稽查，表示兩次未發現施工，第三次稽查未發現明顯粉塵逸散，但住戶不滿市府推託態度，以輕生手段抗議身亡。

事發後工務局則前往稽查，並依建築法開罰施工單位9萬元，議員黃淑君今不滿批評表示，市府出人命了才開罰9萬，是一條人命的價值嗎？質疑這就是新北市政府的態度嗎。

黃淑君批評，住戶生前就向市府通報多次為何不處理，一條人命換市府的重視，還是無法讓市長積極面對此一個案來回覆？死者的聲聲呼喚就在臉書上，死者的無助能喚醒侯友宜的良心嗎？黃淑君並批評19日發文要求環保局提供此案通報紀錄，時至今日仍未得到回覆。

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