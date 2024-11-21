粉塵飛散陳情無效新北居民激動輕生 民代批出人命市府才開罰
新北市板橋住商大樓，因一樓KTV開除裝潢，導致大樓粉塵瀰漫，住戶皮膚過敏，但向市府陳情多次無效，以激烈手段輕生抗議，事發後工務局依建築法開罰9萬，議員黃淑君批評出人命才開罰，逝者通報多次為何不處理，這就是新北市政府的態度。
本月中旬一名住戶因一樓施工多次向新北市府反映大樓粉塵飛散，環保局三次前往稽查，表示兩次未發現施工，第三次稽查未發現明顯粉塵逸散，但住戶不滿市府推託態度，以輕生手段抗議身亡。
事發後工務局則前往稽查，並依建築法開罰施工單位9萬元，議員黃淑君今不滿批評表示，市府出人命了才開罰9萬，是一條人命的價值嗎？質疑這就是新北市政府的態度嗎。
黃淑君批評，住戶生前就向市府通報多次為何不處理，一條人命換市府的重視，還是無法讓市長積極面對此一個案來回覆？死者的聲聲呼喚就在臉書上，死者的無助能喚醒侯友宜的良心嗎？黃淑君並批評19日發文要求環保局提供此案通報紀錄，時至今日仍未得到回覆。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言