快訊

下班帶傘！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到晚上

全力支持川普驅逐移民？德州政府主動幫買土地蓋拘留所

12強賽／5局滿壘沒換代打有考量 曾豪駒談失策在委國換投快

粉塵飛散陳情無效新北居民激動輕生 民代批出人命市府才開罰

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市板橋某大樓18日下午傳出有民眾輕生，送醫後不治。圖／報系資料照
新北市板橋某大樓18日下午傳出有民眾輕生，送醫後不治。圖／報系資料照

新北市板橋住商大樓，因一樓KTV開除裝潢，導致大樓粉塵瀰漫，住戶皮膚過敏，但向市府陳情多次無效，以激烈手段輕生抗議，事發後工務局依建築法開罰9萬，議員黃淑君批評出人命才開罰，逝者通報多次為何不處理，這就是新北市政府的態度。

本月中旬一名住戶因一樓施工多次向新北市府反映大樓粉塵飛散，環保局三次前往稽查，表示兩次未發現施工，第三次稽查未發現明顯粉塵逸散，但住戶不滿市府推託態度，以輕生手段抗議身亡。

事發後工務局則前往稽查，並依建築法開罰施工單位9萬元，議員黃淑君今不滿批評表示，市府出人命了才開罰9萬，是一條人命的價值嗎？質疑這就是新北市政府的態度嗎。

黃淑君批評，住戶生前就向市府通報多次為何不處理，一條人命換市府的重視，還是無法讓市長積極面對此一個案來回覆？死者的聲聲呼喚就在臉書上，死者的無助能喚醒侯友宜的良心嗎？黃淑君並批評19日發文要求環保局提供此案通報紀錄，時至今日仍未得到回覆。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

住戶 生命線

延伸閱讀

板橋男輕生前曾怨施工粉塵 工地若違規屬實市府將開罰

勞動部北分署長丟官 員工不滿結果：有靠山就可以神隱

康芮出海留風雨！新北晚間風勢超強 災情通報累計966件

敬老卡叫車長者霧煞煞 侯友宜：一個月評估1999能否轉接

相關新聞

蔣萬安訪美報告僅8頁挨批像「日記」 議會打槍退回

台北市長蔣萬安今年9月赴美考察，台北市議會民政委員會上午邀市府秘書處做市長訪美專案報告，但議員在報告前一刻才收到剛影印好...

新北清潔隊颱風出勤福利不如人 要求加一補一侯友宜准了

今年10月颱風不斷，新北清潔隊約5千5百人仍有千人須待命執勤，對比其他三直轄市補一天加班費及一天休假，新北只有補加班費，...

分享新北脫煤經驗 副市長劉和然率團拜會脫煤者聯盟

新北市副市長劉和然20日率領環保局團隊訪問英國倫敦，與「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Allian...

新北市竹筍、茭白筍天然災害現金救助 12月3日前可申請

受康芮颱風影響，強風及豪雨造成新北市竹筍、茭白筍及農業設施受損，新北市農業局向中央爭取新北市竹筍及茭白筍全市現金救助，農...

北市22日起連7天釋出13種平價蔬菜 緩和價格波動

台北市市場處今天表示，近日受多起颱風影響，導致中彰南投主要產區蔬果產量災損，市場蔬果平均價格仍為高價，從22日至28日在...

12強東京開打！台北大巨蛋仍有利多 加年底演唱會…上看170萬人次

世界12強賽台灣區預算日前圓滿落幕，中華隊以4勝1敗戰績成功晉級四強，今上午在日本東京巨蛋迎戰委內瑞拉。而中華隊此次比賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。