新北清潔隊颱風出勤福利不如人 要求加一補一侯友宜准了

今年10月颱風不斷，新北清潔隊約5千5百人仍有千人須待命執勤，對比其他三直轄市補一天加班費及一天休假，新北只有補加班費，新北環保工會10月透過本報向市府喊話要求比照辦理，新北市長侯友宜得知後日前已簽准，隊員表示，新北福利已漸趨與其他縣市平等，可有效減少流動率。

颱風假時雖然停收家戶垃圾，但新北市仍有約千名清潔隊員須值勤待命防颱與掃路班，對比北市、桃園、台中放颱風假時清潔隊值勤人員可以加發一天加班費及補休一天，新北只有加發一天加班費。新北市環保局工會理事長許效溢今年10月向本報反映，認為福利不如其他縣市，導致不少隊員在新北工作兩、三年就調離。

新北市長侯友宜得知後，日前簽准清潔隊除補加班費、再補一天休假的期盼，颱風天上班福利與其他三直轄市相同。清潔隊員表示，新北清潔隊員颱風天上班相當辛苦，近年福利已漸漸與其他縣市相同，相信可有效減少人員流動率，也讓隊員們感到獲得公平待遇。

新北環保局表示，清潔隊員在10月山陀兒風災造成北海岸淹水災害中即時復原的優異表現及辛勞，市長侯友宜因此核准自康芮颱風起，清潔隊員於停班期間配合出勤，除原有加班費外，另可依實際出勤時數補休，以慰勉協助守護家園清潔隊員，也讓隊員可好好休息。