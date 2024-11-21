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分享新北脫煤經驗 副市長劉和然率團拜會脫煤者聯盟

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然贈送新北市在地伴手禮鳳梨酥及茶葉予脱煤者聯盟團隊。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然贈送新北市在地伴手禮鳳梨酥及茶葉予脱煤者聯盟團隊。圖／新北市環保局提供

新北市副市長劉和然20日率領環保局團隊訪問英國倫敦，與「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance, PPCA）會談，脫煤者聯盟執行長茱莉亞（Julia Skorupska）邀請新北市協助有意願脫煤的城市，分享脫煤成功經驗及技術，加速脫煤進程。劉和然表示，新北市必定傾囊分享在脫煤淨零方面的相關經驗，也會持續精進努力，與國際攜手前進。

新北市環保局表示，新北市自2019年成為台灣首座加入脫煤者聯盟的城市，並於2022年實現工業無煤化，成功樹立台灣能源轉型典範。劉在會議中強調，新北市脫煤轉型面臨諸多挑戰，特別是在長期依賴煤炭的重工業領域，為實現無煤城市目標，市府自2019年起推動一系列脫煤政策，包括「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」及「燃煤汽電共生機組退場」，市府對林口發電廠排放標準嚴格管理，推動該廠逐步減少煤炭使用並加強碳捕集與封存技術應用。

PPCA代表表示，聯盟秉持「公正轉型」理念，協助依賴煤炭的地區進行產業轉型，保障當地工人和社區的生計，聯盟還希望新北市能參與更多國際合作，特別是與越南、泰國和印尼的合作，將新北市的成功經驗推廣至更多國家。

新北市環保局指出，除落實脫煤政策外，為應對氣候變遷挑戰並實現全球淨零排放目標，新北市已於2022年發布《2050淨零路徑暨氣候行動白皮書》，計畫每年投入200億元新台幣，推動城市低碳永續發展。

環保局強調，此次訪問深化新北市在脫煤化及減碳行動上的國際合作，展現了新北市在能源轉型方面的領導力，並鞏固了其在全球氣候行動中的重要地位。

新北市副市長劉和然率團隊拜會脱煤者聯盟，並分享新北市脱煤經驗。圖／新北市環保局提供
新北市副市長劉和然率團隊拜會脱煤者聯盟，並分享新北市脱煤經驗。圖／新北市環保局提供

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