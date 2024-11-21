分享新北脫煤經驗 副市長劉和然率團拜會脫煤者聯盟

新北市副市長劉和然20日率領環保局團隊訪問英國倫敦，與「脫煤者聯盟」（Powering Past Coal Alliance, PPCA）會談，脫煤者聯盟執行長茱莉亞（Julia Skorupska）邀請新北市協助有意願脫煤的城市，分享脫煤成功經驗及技術，加速脫煤進程。劉和然表示，新北市必定傾囊分享在脫煤淨零方面的相關經驗，也會持續精進努力，與國際攜手前進。

新北市環保局表示，新北市自2019年成為台灣首座加入脫煤者聯盟的城市，並於2022年實現工業無煤化，成功樹立台灣能源轉型典範。劉在會議中強調，新北市脫煤轉型面臨諸多挑戰，特別是在長期依賴煤炭的重工業領域，為實現無煤城市目標，市府自2019年起推動一系列脫煤政策，包括「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」及「燃煤汽電共生機組退場」，市府對林口發電廠排放標準嚴格管理，推動該廠逐步減少煤炭使用並加強碳捕集與封存技術應用。

PPCA代表表示，聯盟秉持「公正轉型」理念，協助依賴煤炭的地區進行產業轉型，保障當地工人和社區的生計，聯盟還希望新北市能參與更多國際合作，特別是與越南、泰國和印尼的合作，將新北市的成功經驗推廣至更多國家。

新北市環保局指出，除落實脫煤政策外，為應對氣候變遷挑戰並實現全球淨零排放目標，新北市已於2022年發布《2050淨零路徑暨氣候行動白皮書》，計畫每年投入200億元新台幣，推動城市低碳永續發展。