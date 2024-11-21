新北市竹筍、茭白筍天然災害現金救助 12月3日前可申請

受康芮颱風影響，強風及豪雨造成新北市竹筍、茭白筍及農業設施受損，新北市農業局向中央爭取新北市竹筍及茭白筍全市現金救助，農業部於11月19日公告，新北市竹筍及茭白筍救助額度，分別為每公頃4萬1000元及5萬1000元。

農業局表示，康芮颱風來襲，市府立即啟動颱風應變機制，與各區公所保持聯繫，追蹤農作物生長狀況。新北市竹筍部分，因位於迎風面，康芮颱風導致竹稈及產損母竹斷裂、葉片斷裂破損乾枯。另外強風導致茭白筍葉片折損，經勘查已達中央救助標準，積極向中央爭取公告現金救助。

另外，新店、樹林、土城、深坑及萬里區塑膠布溫網室，因強風造成塑膠布破損。農業部於11月19日公告新北市為辦理竹筍、茭白筍農業天然災害現金救助地區，及新店、樹林、土城、深坑及萬里區為辦理塑膠布溫網室農業天然災害現金救助地區，已在第一時間通知公所開始受理農民申報，確保農民權益。