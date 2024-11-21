蔣萬安訪美報告僅8頁挨批像「日記」 議會打槍退回

台北市長蔣萬安今年9月赴美考察，台北市議會民政委員會上午邀市府秘書處做市長訪美專案報告，但議員在報告前一刻才收到剛影印好的報告，認為被突襲，且內容僅9頁像是訪美「日記」、急就章，將報告退回並要求下周準備好再重來；另一市府的第一殯儀館除役後規畫專案報告，無新進度，也被一併退回要求新重報告。

北市議會上午安排市府專案報告題目，分別是市長出國考察報告改善；一殯未來規畫，二殯交通改善；二殯火化空污改善；因應少子化，單身聯誼及各面向具體人口對策及青年失業率狀況、原因及解方。

其中，市長出國考察報告提案人陳宥丞，不滿在報告前一刻才收到報告書，因剛影印完，他說「摸起來還溫溫的」在委員會詢答前才突襲送進來，要議員怎麼問？而且市長出訪前市府準備的報告有134頁，出訪後給議會的報告卻只有8頁。

陳宥丞要求秘書處對市長出國考察報告改善專案報告，下周重來報告；議員游淑慧也認為報告欠缺準備，很草率、急就章；民政委員會第一召集人曾獻瑩要求市府專案報告應該詳細，事前要有充分準備，不應該敷衍了事。

另外，原台北市第一殯儀館除役後未來規畫，也是今天專案報告題目之一，游淑慧說，一殯未來規畫，跟她之前詢答內容竟還是一模一樣，去年和上一個會期都已經質詢過一殯的規畫，現在內容還是做停車場以及中長期做法，都還是一樣，何必來報告，原本以為看到會眼睛一亮，結果之前質詢過的都沒再討論到，這報告有什麼意義？只是來念一念就躲重要議題？

市府秘書長李泰興指出，因要匯整，但各局處資料，來得有點慢；秘書處也表示，依規定市長出訪，是3個月內完成報告並提供議會即可。

至於一殯未來規畫，北市殯葬處長張世昌指出，因市府還在規畫中，目前只能研議中。另外陳宥丞要求一殯拆掉，未來做停車場之後剩下的綠地區域做展覽場、市集，以增加人氣「洗地」張世昌指出，綠地會開放使用，但非公益使用市府會有收費標準，還需要法律程序，目前停車場的營運，預計農曆年前對外開放。