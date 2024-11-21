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北市特殊車格裝智慧車柱 違停最高罰1200元

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
特殊車格裝設智慧車柱。圖／台北市交通局提供
特殊車格裝設智慧車柱。圖／台北市交通局提供

北市境內設有特殊車格，以利相關車種停放使用，為了避免不當占用並即時舉發嚇阻，交通局於185格裝卸貨車位、2格營業用臨停區車位裝設智慧車柱。交通局表示，若違停可處600元到1200元罰鍰，未來也會考量到路淨寬等增設智慧車柱。

交通局營運科長李杰儒表示，北市有2200格裝卸貨車位，以及106格營業用共用臨停區等特殊格位，為了確保停放車種、時間符合規範，因此利用智慧車柱輔助科技執法，節省執法人力及行政負擔之外，也能夠即時舉發達到嚇阻效果。

李杰儒舉例，路外停車格包含婦幼專區及身障專用，或電動車充電樁等，根據統計，每周收到的舉發件數有45件，因此，裝設智慧車柱是提高示警，提醒民眾不要僥倖心態停放使用。

李杰儒表示，目前啟動科技車柱執法共有185格裝卸貨車位，以及2格營業用臨停區車位，並以每分鐘拍照上傳系統檢視，若有不符合車位的車種停放，立即會派員前往勘查，若違法可處600元到1200元罰鍰，嚴重者會進行拖吊。

至於未來的建置數量，李杰儒說，考量到路邊智慧停車柱裝設需要有足夠的道路淨寬等限制，確實很難做到全台北市裝設的可能，不過現階段持續會勘，盤查可增加的數量。

停車格 北市 車位

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