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12強東京開打！台北大巨蛋仍有利多 加年底演唱會…上看170萬人次

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北即時報導
台北大巨蛋從開幕至今共舉辦場相關活動，估算超過140萬人次進場，若加上年底天王周杰倫即天后張惠妹將輪番舉辦9場演唱會，預估今年台北大巨蛋進場人次將超過170萬。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋從開幕至今共舉辦場相關活動，估算超過140萬人次進場，若加上年底天王周杰倫即天后張惠妹將輪番舉辦9場演唱會，預估今年台北大巨蛋進場人次將超過170萬。圖／聯合報系資料照

世界12強賽台灣區預算日前圓滿落幕，中華隊以4勝1敗戰績成功晉級四強，今上午在日本東京巨蛋迎戰委內瑞拉。而中華隊此次比賽都安排在台北大巨蛋，更帶動周邊商圈經濟，根據統計，今年加上年底演唱會後舉辦場次活動將超過85場，人次上看170萬，周邊商家也期盼人潮效應延續，讓大巨蛋帶動周邊，成為北市新地標。

根據統計，台北大巨蛋從開幕至今共舉辦場相關活動，估算超過140萬人次進場，若加上年底天王周杰倫即天后張惠妹將輪番舉辦9場演唱會，預估今年台北大巨蛋進場人次將超過170萬。

一名資深球迷表示，大巨蛋啟用後雖歷經風雨，更屢成政治攻防的焦點，但對球迷來說這顆蛋所帶來優勢大於劣勢，去年亞錦賽首場中韓大戰，天氣不好外面下雨，但球迷、球隊、主辦單位都沒有為此苦惱，就是因台灣迎來第一座室內棒球場，讓比賽準時開打，體現大巨蛋存在價值。

副市長林奕華表示，為吸引國外觀光客，北市府正將大巨蛋串聯起台北市東側的重要觀光文化廊帶，台北101、信義商圈、國父紀念館、大巨蛋到松菸文創園區，還有東區商圈，甚至未來也會結合文化部的鐵道博物館，打造觀光文化廊帶。

林奕華也說，目前東區已帶動2億大巨蛋經濟效應，大巨蛋將成為台灣、台北市觀光很大驅動，北市府也會持續透過策略推動，打造台灣重要的文化觀光廊帶。在地商家也期盼，年底就要迎來演唱會，期盼未來更多海外大咖來台表演，成為城市新地標。

台北大巨蛋從開幕至今共舉辦場相關活動，估算超過140萬人次進場，若加上年底天王周杰倫即天后張惠妹將輪番舉辦9場演唱會，預估今年台北大巨蛋進場人次將超過170萬。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋從開幕至今共舉辦場相關活動，估算超過140萬人次進場，若加上年底天王周杰倫即天后張惠妹將輪番舉辦9場演唱會，預估今年台北大巨蛋進場人次將超過170萬。圖／聯合報系資料照

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