施工粉塵陳情無效住戶竟身亡 新北市府解釋：資訊落差

新北板橋18日一處住商大樓，住戶因一樓施工粉塵不斷向市府陳情，環保局到現場三次稽查情況不見改善，住戶竟疑因此激動輕生，環保局表示對於與住戶間的資訊落差及溝通誤會表達歉意，也會對程序進一步檢討。

對於住戶不斷陳情施工造成粉塵空汙，環保局表示前兩次到場時工地未作業，14日第三度稽查，當下未發現明顯粉塵逸散致空汙情事，也回覆陳情人全案處理進度。

但說法明顯讓住戶相當不滿，認為市府未積極處理，管委會也批評環保局說室內粉塵不歸空汙法管，表示需工務局處理，認為環保局在踢皮球。住戶甚至疑因此激動導致輕生死亡。

環保局說接獲民眾陳情通報後，都會立即前往了解處理，絕對沒有所謂踢皮球之情事。環保局解釋，民眾透過電話反應，稽查員並無收到照片及位置等詳細資訊，在現場於周界外確認無施工所致的粉塵狀況。對於資訊落差及當中的溝通誤會表達歉意，也會對程序進一步檢討。

環保局表示，市府事發後都再度前往會勘，除停工外仍督促業者要確實改善，要求施工單位做好防範並與住戶溝通。

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