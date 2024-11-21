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三峽長福橋人行便橋通行需求高 今起延長開放通行時間

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北三峽長福橋是在地集體回憶，不過為改善安全及升級，新北水利局拆除重建中，期間設有便道供民眾通行，不過開放時間仍太短，居民都盼延長時間。圖／新北水利局提供
新北三峽長福橋是在地集體回憶，不過為改善安全及升級，新北水利局拆除重建中，期間設有便道供民眾通行，不過開放時間仍太短，居民都盼延長時間。圖／新北水利局提供

新北三峽長福橋是在地集體回憶，不過為改善安全及升級，新北水利局拆除重建中，期間設有便道供民眾通行，不過開放時間仍太短，居民都盼延長時間。新北水利局表示，今起調整開放時間為上午7時至晚上7時，若遇工地施工需要，為維護民眾安全，仍需暫時封閉。

長福橋陪伴在地居民約30年，規畫拆除後原地新建。居民分享，長福橋是三峽人共同回憶，重建雖有不捨，期待改建後能為三峽觀光注入新活水；新橋設計保留原橋體元素，結合新式橋梁結構，更安全便捷，可望成為三峽老街新亮點，水利局預告明年底將完工，目前有便道供民眾通行。

水利局說明，「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」施工構台鋪設人行便橋於11月15日開放通行後，縮短民眾往返三峽河兩岸繞路時間約15分鐘，許多民眾反應希望開放時段可再延長，為符合市民期待，自今日起調整開放時間上午7時至晚上7時，以滿足在地通行需求。

水利局提醒，因便橋位於施工工區內，為顧及施工需要及行人安全，通行便橋時仍請留意自身安全，務必快速通過避免逗留。水利局補充，原開放通行時段上午8時至下午5時，調整為上午7點至晚上7點，其它未開放時段造成不便敬請見諒，另如遇工地施工需要，仍需暫時封閉，以維護通行安全。

新北三峽長福橋是在地集體回憶，不過為改善安全及升級，新北水利局拆除重建中，期間設有便道供民眾通行，不過開放時間仍太短，居民都盼延長時間。圖／新北水利局提供
新北三峽長福橋是在地集體回憶，不過為改善安全及升級，新北水利局拆除重建中，期間設有便道供民眾通行，不過開放時間仍太短，居民都盼延長時間。圖／新北水利局提供

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