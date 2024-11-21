淡水河口淤積嚴重…藍色公路「快繞到外海」 新北巿府找原因

新北市淡水藍色公路，是淡水八里來往間重要交通船，但近年淡水河口淤積嚴重，今年4月更發生渡船擱淺意外，隨著淡江大橋即將完工，勢必未來搭船人口會暴增，新北市議會正在審查交通局預算，認為市府要盡快找出原因與解決之道，「以前淡水-八里航程直線只要10分鐘，現在要都快要繞到外海去了」。

交通局表示，先前清淤後回淤快速，市府已向交通部航港局申請900萬元補助計畫，展開河口水文、水理研究，研擬後續清淤機制。

市議員鄭宇恩在議會小組審查中指出，交通局必須要了解到底為何過去清淤效果不佳，地方盛傳可能是台北港在堤外填海造陸，或是颱風造訪、上游水庫放水造成。

鄭宇恩說，去年市府編列100萬元調查原因，今年再度編列700多萬元，總計990萬元，「也太貴了吧！」，淡水河相關的分工上，涉及中央與地方、跨交通、水利及漁業機關，市府應該盡速找出原因。

市議員蔡錦賢說，以前業者可以自己抽砂解決，但河川治理制度改變，無法自己來，已經堆積多年，淡江大橋即將完工，未來會有爆量觀光人潮湧入，市府不能因淡水河不是市府管理，無關緊要，到時擱淺翻船，「會死很多人」。

鍾鳴時表示，淡水到八里航道淤積愈來愈嚴重，到底是自然現象還是台北港或是上游水庫問題，都需要詳細研究調查，早期船公司可以自行挖砂，但目前已被禁止，為徹底找出清淤方式，當初向航港局爭取5億清淤預算，航港局先核定900萬元展開水理與水文調查，以利制定後續清淤對策。

交通局長鍾鳴時指出，此900萬的案子包含三個項目，除了航道淤積調查，另外還有堤岸50公尺漁船航道問題，另外還有兩座碼頭設施改善，案子複雜度高有不同需求。

鍾鳴時說，船公司在前年有向交通局陳情淤積問題，為了確保航行安全，市府對於船公司繞道部分，都會根據路線增幅補貼相關油費。

鍾鳴時強調，淡江大橋即將完工，淡水八里地區未來勢必會迎來新一波觀光人潮，市府已委託水利局展開研究計畫，盼能盡速解決航道淤積問題。

水利局表示，交通部航港局補助本府辦理「八里淡水間航道淤積改善評估案」，目前委託陽明交大辦理，預計114年底前辦理完成，評估案主要是瞭解藍色公路航道先前清淤再度回淤原因，透過水理分析、模擬與水工模型試驗等方式，研擬後續清淤機制、周期及可用的水利作為及各方案所需經費，作為後續研議向中央提報經費參考。