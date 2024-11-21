北市民調統計：34%要照顧家中老幼病 這年齡層「照顧者」比例最高

根據北市政府研考會10月下旬的民意調查，34%市民目前正擔負家庭照顧工作，照顧對象包括未滿18歲兒童或青少年、65歲以上的長者，以及身心障礙或生病的家人，責任普遍存在。交叉分析，以40至49歲者為照顧者的比例較高，為54%，其次為30至39歲的40%；50至59歲的37%。

在複選情形下，照顧65歲以上長者的比例較高，為23%，其次為照顧未滿18歲兒童或青少年的15%，另有5%照顧的是18歲以上未滿65歲身心障礙或生病的家人；六成五受訪者滿意北市銀髮族服務工作。

研考會指出，在全體受訪者中，隨機逐一提示4種本市銀髮族補助，以「敬老卡交通及場館補助」知曉度最高，有85%，其次依序為「中低收入老人生活補助」(53%)、「醫療補助」(50%)、「居家安全修繕及生活輔具補助」(43%)。

在失智長者服務知曉度方面，與民國111年5月調查相較，民眾對各項措施知曉度均有提升，其中以「長者預防走失手鍊(愛的手鍊)」知曉度從30%增加8個百分點至38%，上升最多；而「失智長者的指紋建檔」及「補助個人衛星定位器」知曉度則增加4至5個百分點；另都不知道比例從68%下降10個百分點至58%。整體而言，65%，台北市民滿意銀髮族服務工作，另有10%不滿意、26%未表示意見。

另外，七成民眾肯定親子館政策，其中以「照顧未滿18歲者 」滿意度最高，達八成二，在幼兒托育及婦女服務部分，全體受訪者中，70%滿意台北市親子館政策，僅2%不滿意，另有27%表示目前沒需求或沒使用過。

交叉分析顯示，在「照顧未滿18歲兒童或青少年者 」中對親子館的滿意度最高，達82%，另在20至29歲、30至39歲年輕市民眾中滿意度亦為八成以上(81%；80%)。

在社會福利整體工作部分，79%全體受訪者滿意台北市社會福利整體工作表現，與前次調查(去年12月)相較，滿意度上升8個百分點，不滿意比例則自22%減少11個百分點為11%，另有11%沒有表示意見。

這次市政議題家戶電話調查，於10月28、29晚間、10月30日下午及晚間、11月1日下午及晚間執行，成功訪問20歲以上台北市民1078人，1857人拒訪，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.98個百分點以內，調查方式以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查，以性別、年齡、戶籍地及教育程度作為加權變數進行樣本加權。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線