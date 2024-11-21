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史無前例！艋舺青山宮繞境 正爐主壇斥資800萬打造包青天府

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
甲辰年青山宮遶境，值東正爐主砸800萬打造仿包青天的正爐主壇。記者張宏業／攝影
甲辰年青山宮遶境，值東正爐主砸800萬打造仿包青天的正爐主壇。記者張宏業／攝影

艋舺青山宮遶境昨天進入夜巡首日，由於去年綽號「派大欽」的張姓爐主涉及電詐落跑，讓青山祭的正爐主壇首次開天窗。據了解，今年值東爐主王冠銘為了盛大迎駕靈安尊王，特別斥資800萬打造正爐主壇，且外觀是仿造北宋包青天開封府，意味青山王秉公執法、正義化身，當地信眾說從未看過如此特殊的衙門紅壇，算是史無前例，令不少人駐足圍觀。

有至尊盟背景的張姓男子，去年擔任爐主卻捲入電詐潛逃柬埔寨，青山宮多次召開會議，他都因遭通緝沒有出席，是青山祭舉辦以來相當罕見的事，後來雖然改由妻子代理坐鎮，但畢竟正爐主不僅要花錢搭紅壇，還要請明星唱歌跳舞、擺陣頭、放煙火，這些經費因爐主「不在家」，無人出資代墊，導致正爐主壇只能放空城收場。

從事汽車買賣的王冠銘去年博得爐主後，決定討回正爐主顏面，特別打造類開封府的正爐主壇，他將位於桂林路167巷的老舊宮廟翻新，花了800萬重新裝潢，裡面設計不但有包公斷案的背景圖與桌椅，連門外都架設「迴避」、「肅靜」執事牌，令人不禁想起包大人升堂時，有衙役高喊「威武」的畫面，整體設計可說別出心裁。

昨天首日暗訪的另個重頭戲，就是「夜光龍」迎聖駕，也是夜巡第一晚最受歡迎的藝陣表演。為慶賀青山王誕辰，雙福宮主委陳聰明（綽號砲明）親自上陣抬轎接駕，現場路燈暫時關閉，由塗上螢光漆的夜光龍搭配電音環繞靈安尊王，呈現與眾不同的視覺盛宴，成為青山祭必看的亮點，昨晚接駕人潮擠爆西園路與西藏路，包括于美人與力麒建設大股東都是嘉賓。

艋舺青山祭昨進入暗訪首日，「君玲人力公關團隊」禮生化身天仙妃，吸引大批人潮觀看。記者張宏業／攝影
艋舺青山祭昨進入暗訪首日，「君玲人力公關團隊」禮生化身天仙妃，吸引大批人潮觀看。記者張宏業／攝影
青山宮靈安尊王昨天夜巡，艋舺地區大批信眾迎接聖駕。記者張宏業／攝影
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雙福宮主委陳聰明親自上陣抬轎接駕青山王。記者張宏業／攝影
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艋舺 遶境 青山宮

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