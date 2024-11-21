青山宮遶境 檢察官坐鎮指揮

為期三天的台北市艋舺青山宮遶境，昨天傍晚起轎舉行，台北市警方安排近五百名警力，沿途警戒維安與交管；青山王主轎周遭，由萬華分局長與和偵查隊刑警一路跟隨，嚴防各地陣頭有擦槍走火的鬧事場面發生。

各地陣頭齊聚，萬華警分局前晚就針對各大迎駕紅壇香案、易生聚眾場所及周邊道路執行臨檢及路檢；昨天起轎，分局長董欣欣親自帶偵查隊人員緊跟主轎，北市也派遣近五百警力維安。另因應組織犯罪條例新修正，針對這次遶境活動，警方報請台北地檢署檢察官坐鎮指揮。

昨天傍晚台北市長蔣萬安扶轎後，遶境活動正式開始，青山王主轎從環河南路出發，由紅面、綠面官將開道，沿路紅壇、陣頭，燃放鞭炮恭迎青山王，吸引至少三千名信眾參與。

青山宮遶境歷史悠久，但曾發生持械鬥毆，及鞭炮聲響整夜引發民怨，一九九九被打爆，前總統蔡英文及前台北市長柯文哲臉書因此被灌爆。

事後警方加強管制，嚴防陣頭鬧事，參加遶境陣頭採實名制，青山宮配合執行；台北市警察局長李西河十四日在台北市刑警大隊舉行會議，就指示要掌握外地陣頭身分。