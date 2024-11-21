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北市敬師金未納私幼教保員 惹怨

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北市長蔣萬安恢復教師節禮金2千元，今年近3萬人受惠，卻不包含逾6千名私幼教保員。幼團直言，老師只是工作地點不同，但內容都一樣，北市應比照新北一視同仁。教育局長湯志民允諾一周提研議方案，向市府爭取，最快明年發。

敬師禮金的發放資格，包含市立即私立高中職以下學校、市立幼兒園、市立大學教職員都可以領到禮金，市府共編列6千餘萬，但卻不包括私立幼兒園、非營利幼兒園和職場互助教保中心。

「學校有公私之分，學生無公私之別。」中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣說，新北市不管是公私立或非營利幼兒園，教職員每年都有1千元禮券，對老師來說這筆錢雖不多，但是心意問題，也是他們服務動力，北市府應編列。

議員簡舒培表示，根據統計全台北市有558間私立或非營利幼兒園或互助教保中心，超過6千位的教保員，照顧3萬3937位幼生，不要出現不一樣的對待；教育局這會期送進來明年度預算，仍沒有把私幼的員額算進去，但是換算下來預算僅增加1200多萬元，對北市府財政不是太大的問題，明年都應該到位。

教育局允諾，研議教師節敬師獎勵金發放對象納入私立教保服務機構教職員工，目前正就發放額度、對象條件（如久任、年資、消極資格條件排除）與預算財源等因素，審慎研議。局長湯志民說，會向市府爭取，若評估一切沒問題，預算再來整編。

北市府 幼兒園 教師節

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