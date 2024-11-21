北市幸福住宅 供不應求

北市府首創「幸福住宅專案」，盼造福婚育家庭，首波156戶有近2千件申請案，但近2年有逾2.6萬對新婚家庭，仍供不應求。都發局表示，規畫中及施工中都更案共59處4584戶，其中8案888戶預計2027年至2029年完工，再依期程釋出招租。

幸福住宅專案將公有土地參與都市更新分回、TOD增額獎勵、公益設施捐贈、都市設計回饋取得的社宅，供給新婚、育兒2種家庭承租。

第一階段釋出信義區永吉與信安、中山區北安、文山區溪州4處都更分回戶，共156戶，招租至11月14日共1966件申請，住都中心正在檢核、建檔，預計28日直播抽籤；第二階段要等到2026年再釋出1處173戶。

民眾黨議員黃瀞瑩指出，北市房價高、生活消費支出高，去年、今年共有2萬6894對新婚家庭，首波僅156戶顯然供不應求，招租才1周就有數百件申請，質疑政策持續性，都發局有無更多房源可穩定供應？

都發局長簡瑟芳回應，社宅現有育兒的住戶約20%，幸福住宅僅供應2大族群，但一般社宅也能申請。目前政策以公私混合型社區做為幸福住宅房源，現階段盤點包含土地參與都更分回等4種多元取得方式共59處4584戶，最快預計2027年再釋出。她承認，都發局與都更案參與的住戶與實施者溝通分回或捐贈作為社宅，有時確實會有瓶頸與障礙。

簡瑟芳也提到一些都更分回的零星社區，目前是做一般社宅，未來租期屆滿，也會評估是否納入幸福住宅的房源。