運量達標…林口輕軌列優先路網 啟動規畫

因北北基桃1200通勤月票加持，新北林口輕軌運量達優先路網條件3500人次／公里，捷運局已展開林口輕軌列優先路網規畫，拚明年送交通部審議。建議路線是到機捷A8站，未延伸到A9站，民代指出，林口輕軌重點在區內接駁，應該考慮行經人口密集區，減少使用私人運具。

軌道建設被列為優先者，才有機會做可行性評估，運量達每公里6千人次可規畫建中運量捷運，每公里達3500人次可規畫建輕軌。

捷運局表示，新北捷運整體路網評估報告2022年8月經交通部同意備查，當時機場捷運運量不足，與機捷接駁的林口輕軌列為遠期推動路線。

去年7月1200通勤月票TPASS上路後，提升機捷運量，林口輕軌運量密度試算達優先推動門檻，捷運局已辦理新北捷運整體路網報告服務案上網公告，11月27日開標。徵到服務廠商後，預計半年後完成報告並提交通部審議。

林口輕軌路廊初步建議從粉寮路→中山路→文化二路→忠孝路→文化一路→復興一路，與機場捷運在A8站轉乘，保留銜接桃園規畫的長庚輕軌機制，待交通部同意列優先推動路線後，就啟動可行性研究。

議員蔡淑君指出，林口輕軌路線擬在文化二路左轉忠孝路，沒有連接靠近林口長庚急診室的A9站，未顧及要到三井Outlet、東森園區與林口長庚急診室的民眾需求，恐難發揮區內接駁效果。建議在文化二路到忠孝路先右轉，到文化三路再左轉，才會經過三井與機捷A9，且經過長庚急診室。

蔡淑君說，林口輕軌屬長期規畫，規畫到完工「十年磨一劍」，短中期應先讓林口公車路網更綿密，減少開車需求，解決交通堵塞的問題。

議員李宇翔表示，早年輕軌路線是經過人口稠密區，林口輕軌路線目前沒有經過三井Outlet與舊市區的人口密集區，難達接駁效果，可能造成營運虧損；另外，林口交通現況無法再施作平面輕軌，高架或地下化比較合適。