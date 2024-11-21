新北殯葬祭噪音管制、訂公墓使用期

新北民政局提出新北市殯葬管理自治條例草案，限制業者不得在公告路段，使用法器、樂器，最重可禁止業者使用公立殯葬設施；同時訂定公墓7年、納骨塔50年使用期，草案昨在市政會議通過，將送議會審議。

民政局指出，喪葬觀念改變，鼓勵採多元環保葬，讓有限殯葬資源得以永續，參酌台北、桃園、台中、台南、高雄等地使用年限規範，自治條例中訂定公墓使用7年、公立納骨塔骨灰（骸）櫃位及牌位使用50年，年限到期將告知家屬。

對送葬隊伍也祭出噪音管制，自治條例第7條規定，業者或其受雇人在公告路段，使用法器、樂器或擴音設備製造聲響，妨害安寧最高可處10萬罰鍰；情節重大者，可令業者1年以下期間，禁用新北公立殯葬設施。

新北殯葬處副處長許力友說，公告路段原則上在板橋殯儀館正前方新海路及環河路一帶，全年不分時段，禁止使用法器、樂器及擴音設備，細節將在議會審議期間討論。

自治條例草案也規範殯葬設施及服務業者，不得拒絕、規避或妨礙查核及評鑑，限期未改善處1至3萬元罰鍰；未完成備查程序，即代銷生前殯葬服務契約，處6至10萬元罰鍰。

新北葬儀商業同業公會理事長吳孟宗說，辦盛大告別式、找陣頭案例已不多，自治條例草案對業者過於嚴苛，仍尊重政府的制定結果。吳說，板殯首要問題是禮廳空間不足，建議原地重建增加空間，減少私人靈堂違規使用。議員黃淑君表示，支持加強執法，部分送葬隊伍聲音擾民，確實應納管。