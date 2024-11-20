快訊

海科館長被控職場霸凌教育部調查中 員工：館長開會變溫和了

被公審！謝宜容電話被不明人士打爆 透過律師發12大聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

青山王遶境五百警力維安 北市警討陣頭名單一度引發不快

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市安排近五百名警力，負責青山王遶境維安與交管。記者廖炳棋/攝影
台北市安排近五百名警力，負責青山王遶境維安與交管。記者廖炳棋/攝影

為期三天的台北市艋舺青山宮遶境及夜間暗訪，今天傍晚起轎，台北市安排近5百名警力，沿途警戒維安交管，青山王主轎周遭，更是由萬華分局長與和偵查隊刑警一路跟隨，防範各地陣頭有擦槍走火的鬧事場面發生。

萬華分局昨天晚間，就針對各大迎駕紅壇香案、易生聚眾場所及周邊道路執行臨檢及路檢。

這屆青山王遶境的正爐主，邀集全台交好的陣頭一同參與盛事，台北市警察局長李西河，日前在台北市刑警大隊開會，指示要掌握外地來的陣頭身分，萬華分局立即與爐主協調，希望取得參加的陣頭名單。

在地人士透露，爐主聽聞警方討要名單時，認為警方將好好的文化活動，當成黑幫集會壓制，與警方一度不愉快，警方表示若不交名單就會驅離，更讓部分陣頭不爽被貼標籤，反嗆要驅離就驅離，幾番協調，最後仍交出陣頭名單。

台北市警局表示交名單並非強制作為，青山宮則說過去參加遶境的陣頭必須採實名制，名單也已經給警方，認為這是警方的控管方式。

台北市安排近五百名警力，負責青山王遶境維安與交管。記者廖炳棋/攝影
台北市安排近五百名警力，負責青山王遶境維安與交管。記者廖炳棋/攝影

北市 遶境 陣頭

延伸閱讀

為期三天 青山祭暗訪遶境 「真人藝閣車」出動

青山宮遶境登場 北市五百警力維安

北市防災月曆發表 施暖暖、諾米、鬍子大叔創作插畫

南市六甲廟會遶境陣頭爆推擠口角 警及時介入化解衝突

相關新聞

太吸睛！青山王遶境暗訪 正妹禮生打鼓引大批信徒拍照

台北市三大廟會分別是大稻埕霞海城隍廟、大龍峒保安宮、艋舺青山宮靈安尊王，青山王按習俗，今天舉行為期3天的日間遶境及夜間暗...

青山王遶境五百警力維安 北市警討陣頭名單一度引發不快

為期三天的台北市艋舺青山宮遶境及夜間暗訪，今天傍晚起轎，台北市安排近5百名警力，沿途警戒維安交管，青山王主轎周遭，更是由...

頒發金志獎 侯友宜：離開職場後會去當志工

新北市長侯友宜今天出席第14屆金志獎頒獎典禮，表揚績優志工及團隊。他致詞表示，將來離開職場時，會去當志工，繼續為台灣這塊...

就是挺新北消防 汐止善心人士捐2輛災情勘查車

汐止人愛心滿滿，溫政延先生愛心不落人後，捐贈新北市政府消防局災情勘查車2輛，希望讓救災人員能快速平安抵達現場救災，今(20)日在消防局第六大隊汐止分隊辦理捐贈儀式，由新北市政府消防局主任秘書張易鴻代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品。

新北石門尖鹿馨窩關懷據點很溫馨 長輩看見生命亮點

帶領長輩回憶過去、體驗當下也展望未來，並看見生命中的亮點，新北市石門區尖鹿馨窩長者關懷據點中『圓滿人生』課程要讓長輩感受的內容，由汐止社大的講師開啟了為期16堂的課程，帶著長輩透過律動、繪畫、玩樂器甚至是歌唱，要來看見自己生命中的不同亮點。

新北瑞芳公園災損嚴重尚未復原 里長志工齊力整理

瑞芳公園佔地九公頃多，有步道還可以登高望遠，是民眾就近休閒的好去處，不過受到今年十月份接連幾個颱風影響，園區內路樹倒的倒，還有邊坡坍方等災情發生，至今尚未復原，里長許銘仁和志工也疲於奔命要來恢復環境，希望民眾運動休閒的空間，早日恢復原有的樣貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。