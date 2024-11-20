青山王遶境五百警力維安 北市警討陣頭名單一度引發不快

為期三天的台北市艋舺青山宮遶境及夜間暗訪，今天傍晚起轎，台北市安排近5百名警力，沿途警戒維安交管，青山王主轎周遭，更是由萬華分局長與和偵查隊刑警一路跟隨，防範各地陣頭有擦槍走火的鬧事場面發生。

萬華分局昨天晚間，就針對各大迎駕紅壇香案、易生聚眾場所及周邊道路執行臨檢及路檢。

這屆青山王遶境的正爐主，邀集全台交好的陣頭一同參與盛事，台北市警察局長李西河，日前在台北市刑警大隊開會，指示要掌握外地來的陣頭身分，萬華分局立即與爐主協調，希望取得參加的陣頭名單。

在地人士透露，爐主聽聞警方討要名單時，認為警方將好好的文化活動，當成黑幫集會壓制，與警方一度不愉快，警方表示若不交名單就會驅離，更讓部分陣頭不爽被貼標籤，反嗆要驅離就驅離，幾番協調，最後仍交出陣頭名單。