新北三峽長福橋改建 人行便橋11/21起延長通行時間

新北市政府水利局今天指出，三峽長福橋正進行改建工程，為方便民眾往來三峽河兩岸，明天起將把人行便橋開放通行時間延長，將從上午7時開放到晚間7時。

水利局發布新聞稿指出，橫跨三峽河的長福橋，墩柱基座過去曾出現裸露狀況，於108年列為優先改建橋梁，目前辦理「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」工程，預計115年7月完工。

水利局表示，為方便民眾通行三峽河兩岸，工地施工構台鋪設人行便橋，並於11月15日開放通行，有效縮短民眾往返三峽河兩岸繞路時間，許多民眾反映希望開放時段可再延長。

水利局表示，人行便橋原開放通行時段為上午8時至下午5時，為符合市民期待，自明天起，調整開放時間為上午7時至晚上7時。

水利局提醒，因便橋位於施工工區內，呼籲民眾通行便橋時仍請留意自身安全，務必快速通過，避免逗留。如果遇到工地有施工需要，仍需暫時封閉，以維護通行安全。